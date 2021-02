Demon Slayer – annunciata la stagione 2: ecco titolo, visual e promo video

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba godrà di una seconda serie animata, annunciata ufficialmente poco fa nel corso dell’evento di festeggiamento del secondo anniversario della prima stagione dell’anime.

Si intitolerà Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen (Il capitolo del quartiere dei divertimenti) e debutterà nel corso del 2021.

Haruo Sotozaki ritorna alla regia presso lo studio ufotable, mentre Akira Matsushima torna a occuparsi del character design.

Confermato anche il cast di doppiaggio dalla serie e dal film animato precedenti.

Di seguito il promo video:

E la key visual:

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020, mentre la prima serie animata in 26 episodi è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019.

Il film Mugen Train è uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics; la serie animata è disponibile su VVVVID in streaming gratuito e in home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit, che prossimamente porterà anche il film d’animazione.

È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…

In occasione del San Valentino sul canale YouTube di Aniplex sono previsti quattro corti animati intitolati Demon Slayer – Kimetsu Gakuen Valentine-hen; debutteranno il 14 Febbraio alle 10:00, alle 13:00, alle 16:00 e alle 20:00 (fuso orario giapponese).

Il secondo fanbook della serie, uscito il 4 Febbraio, invece, ha portato degli inediti one-shot a fumetti.

