Demon Slayer – in arrivo 5 special con scene inedite

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba tornerà su Fuji TV con cinque special che ripercorreranno, con l’aggiunta di scene inedite, gli eventi della prima stagione della fortunatissima serie anime basata sul manga originale di Koyoharu Gotouge.

Si parte l’11 Settembre con The Sibling’s Bond (già trasmesso al cinema nel Marzo 2019 e in tv a Ottobre 2020), poi il 12 Settembre con Asakusa Arc, quindi il 18 Settembre con Tsuzumi Mansion Arc, ancora il 19 Settembre con Mt. Natagumo Arc (già andato in onda a Ottobre 2020) e infine il 23 Settembre con The Hashira Meeting/Butterfly Mansion Arc (trasmesso a Dicembre 2020).

Inoltre gli special The Asakusa Arc e Tsuzumi Mansion Arc saranno trasmessi per la prima volta con nuovi eyecatch, titoli di coda, anticipazioni degli episodi successivi e nuove key visual, mentre The Sibling’s Bond, Mt. Natagumo Arc e The Hashira Meeting/Butterfly Mansion Arc avranno il trailer di un nuovo lavoro dello studio ufotable.

La trasmissione degli special culminerà con la messa in onda del film anime Il Treno Mugen, prevista per il 25 Settembre.

A proposito di Demon Slayer

Koyoharu Gotouge ha serializzato Demon Slayer sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020; i capitoli della serie sono stati raccolti in 23 volumi.

La prima stagione della trasposizione anime conta 26 episodi ed è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019.

La stagione 2, intitolata Yukaku-hen (Il capitolo del quartiere dei divertimenti), è stata annunciata ufficialmente lo scorso Febbraio e vedrà il ritorno di Haruo Sotozaki alla regia presso lo studio ufotable, mentre Akira Matsushima si occuperà ancora del character design.

Il film Il Treno Mugen è uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020.

Un videogioco per console e PC uscirà questo Autunno.

Ha ispirato anche light novel e un manga spin-off recentemente annunciato.

Demon Slayer in Italia

Nel nostro Paese il manga Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è in corso per Edizioni Star Comics e l’editore perugino ha iniziato a pubblicare anche le light novel derivate.

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko. Ha così inizio questa storia di sangue, spade e avventura!

La prima stagione della serie animata è disponibile su VVVVID in streaming gratuito, su Amazon Prime Video, Netflix, e in home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit.

Dynit ha annunciato il film Il Treno Mugen il 16 Ottobre 2020: è arrivato su Amazon Prime Video in esclusiva il 13 Luglio.

