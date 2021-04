Godzilla All'Inferno | Recensione

Dopo l’ottimo Godzilla – La Guerra dei 50 anni, trovate QUI la nostra recensione, saldaPress pubblica Godzilla All’Inferno ovvero un altro volume di grande formato dedicato al Re dei Mostri.

Si tratta di un progetto davvero speciale perché, come facilmente intuibile non solo catapulta Godzilla nelle profondità infernali, ma unisce una serie di artisti davvero stellari come James Stokoe, Bob Eggleton, Ulises Farinas, Erick Frietas, Buster Moody, Brandon Seifert, Ibrahim Moustafa e Dave Wachter.

Godzilla All’Inferno, burn baby burn

Godzilla precipita nella voragine infernale di dantesca memoria. Trovare l’uscita, ammesso che ci sia, è tutt’altro che facile. Sì perché il Re dei Mostri incontra una dopo l’altra le versioni demoniache dei suoi nemici più famosi e pericolosi.

Non ci sono fastidiosi umani né le loro città fatte di cemento e acciaio ad ostacolare Godzilla che può dare libero sfogo alla sua devastante furia, una devastante furia che ben preso trova, nella natura soprannaturale dei suoi storici nemici, prove molto ardue da superare.

Ma finalmente, quando all’orizzonte si staglia, ma montagna alla cui sommità si presuppone ci sia una vita d’uscita, Godzilla subisce un attacco cannibale e mortale: è davvero la fine o l’inizio della fine?

Godzilla All’Inferno, nel mezzo del cammin di nostra vita…

Ispirandosi all’iconografia dell’Inferno di Dante, James Stokoe, Bob Eggleton, Ulises Farinas, Erick Frietas, Buster Moody, Brandon Seifert, Ibrahim Moustafa e Dave Wachter portano Godzilla a compiere un viaggio brutale e immaginifico in un Inferno che non è ovviamente quello degli uomini ma è a misura di kaiju.

I gironi quindi diventano teatri di battaglie in cui la carne, il sangue, il fuoco e il ghiaccio sono elementi primordiali che ritornano costantemente ad ossessionare Godzilla? Ma cosa sta cercando davvero il Re dei Mostri? Pace o redenzione?

È questo il nucleo tematico di un racconto davvero sui generis che, a fronte della totale assenza di dialoghi e di poche ma puntuali didascalie, coinvolge per la potenza dell’immagine sempre viva e vibrante pur passando da un registro pittorico ad uno più marcatamente influenzato dall’immaginario fumettistico e animato nipponico fino ad uno più cinematografico in cui è necessario il ricorso a doppie splash-page per contenere l’azione e la distruzione.

Da incredibile metafora e allegoria socio-politica l’Inferno assume quindi la dimensione di una parabola intima e personale.

Una lettura dalla fruibilità immediata ma tutt’altro che facile o banale. Sì perché pur nella apparente “stranezza” delle varie tribolazioni che Godzilla affronta inesorabilmente matura nel lettore (e evidentemente anche nello stesso Re dei Mostri) che l’Inferno sia tanto un luogo fisico e reale quanto uno “stato mentale” in un ultimo capitolo che, riprendendo certe atmosfere di Hieronymus Bosch, riporta il nostro mostruoso protagonista alla sue radici e il lettore ad un irreale senso di pace.

La battaglia è ancora una volta finita, uscimmo a riveder le stelle… ma il dubbio rimane: dove l’abbiamo davvero combattuta questa battaglia?

Il volume

saldaPress confeziona un volume cartonato di grande formato (18.9×28.1 cm) dalla eccellente cura carto-tecnica. Ottima la resa di stampa ed essendo un racconto pressoché muto, non ci sono state grosse difficoltà di adattamento o traduzione.

Il volume presenta anche un discreta sezione extra in cui sono presenti oltre l’immancabile galleria di copertine anche una piccola sezione con sketch e bozzetti preparatori e un piccolo approfondimento sull’iconografia dell’Inferno dantesco firmata da Bob Eggleton.

