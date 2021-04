Tatsu ha intrapreso la Via del Grembiule e ora è un casalingo perfetto: sua moglie è una donna in carriera e lui non si tira mai indietro, quando si tratta di fare qualcosa di speciale per lei e di imparare a preparare nuovi manicaretti. I suoi piatti sono estatici, e chi ha la grande fortuna di assaggiarli si ritrova trasportato in un mondo ideale dove è felice e appagato.

Le sue pietanze hanno un potere evocativo straordinario, e la sua abilità indiscussa nello sbrigare le faccende domestiche, incluse quelle più rognose come lo sbiancare gli indumenti, non ha eguali. Inoltre, è anche un uomo che si prende cura del suo fisico e di bell’aspetto. Insomma, Tatsu è proprio il marito ideale! Ma sarà davvero così?

Tatsu ha modi piuttosto bruschi e incute un certo terrore nonostante le sue buone intenzioni. Forse perché un tempo era uno yakuza conosciuto come “Il Drago Immortale”!

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo – una divertente storia improbabile

La serie animata originale Netflix di La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo è stata realizzata da J.C.Staff, lo studio che ha dato vita all’anime più mortalmente nonsense della storia, Excel Saga – Animazione Sperimentale Insensata, un capolavoro senza tempo la cui visione consiglio caldamente e letteralmente a chiunque.

Bene, dopo questa sviolinata non richiesta all’opera di Koshi Rikudo e Shin’ichi Watanabe/Nabeshin, torniamo da Kousuke Oono. Non riesco a immaginare come possa essergli venuta in mente una storia così bizzarra, fatto sta che è dannatamente convincente.

Visivamente, l’anime riprende da vicino il manga, proponendo molte scene del tutto o quasi statiche, come se fossero delle tavole a colori, e diverse onomatopee trascritte sullo schermo. I colori sono piuttosto tenui, e anche in questo si intravede l’intenzione di restare quanto più possibile aderenti all’opera originale.

Dal punto di vista strutturale, la serie è composta da soli 5 episodi della durata di poco più di 15 minuti l’uno, e ognuno di essi, a sua volta, è suddiviso in 6 parti: La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo ci mostra quindi ben 30 diverse situazioni divertenti e inusuali in cui si è trovato, suo malgrado, Tatsu.

A generare ilarità è il forte stridio fra la nuova vita di Tatsu e il suo passato da yakuza sanguinario e spietato: le sue azioni e intenzioni sono infatti in fortissimo contrasto con il suo aspetto e il suo modo di fare, terribilmente minacciosi.

Inoltre, la città è piccola, e spesso si ritroverà a incontrare i suoi vecchi compagni di clan, nonché i rivali di sempre, mentre sta facendo la spesa. Sarà in queste circostanze che scoprirete un lato “casalingo” in molti di questi yakuza!

Nonostante gli episodi non siano connessi direttamente fra loro, avrete modo di scoprire tanti dettagli sia su Tatsu che sul Drago Immortale, due improbabilissime facce di una altrettanto improbabilissima medaglia.

Conclusioni

Scanzonato, ironico e divertente, La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo è una serie di animazione decisamente atipica il cui fulcro comico sta nell’abisso che separa la vita di uno yakuza leggendario, lo spietato Drago Immortale, da quella di casalingo completamente devoto a sua moglie che decide di intraprendere una volta abbandonata la vecchia strada.

Eppure, la vita di Tatsu non è del tutto priva di pericoli nemmeno ora che si dedica esclusivamente alle faccende domestiche e al fai da te: assalti agli articoli in saldo, truffe e macchie ostinate sono sempre in agguato!

Vi ricordo infine che tutti e 5 gli episodi di questa prima stagione di La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo sono disponibili per la visione su Netflix

