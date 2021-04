Ieri vi avevo parlato del fatto che sia stato depositato il Marchio Stone Ocean, come potete leggere qui. Al di là di questo, non si sapeva altro. Oggi, però, giunge un regalo di Pasqua decisamente inatteso: la conferma che la sesta serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo si farà!

Stone Ocean – il trailer che annuncia la Stagione 6 di Le Bizzarre Avventure di JoJo

Trovate il trailer in cima a questo articolo, ma l’annuncio è stato fatto con il tweet che segue, in cui il trailer stesso è stato incluso:

Il trailer mostra i grandi protagonisti delle prime 5 stagioni dell’anime di JoJo, e la carrellata culmina proprio con Joline Kujo, la figlia di Jotaro protagonista di Stone Ocean. E alla fine del video, potete anche ascoltare la voce di Joline pronunciare la sua frase tipica, che ricalca quella del suo “vecchio”:

“Yare yare da wa“.

La storia di Stone Ocean segue le vicende della figlia di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders che ha anche fatto apparizioni in Diamond Is Unbreakable e Vento Aureo. Jolyne è stata incastrata per un crimine che non ha commesso, così si ritrova rinchiusa nel mondo degli Stand mentre è in una prigione di massima sicurezza, cercando di riabilitare il suo nome mentre combatte anche contro i Portatori di Stand.

