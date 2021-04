La vera essenza dell’opera di Eiichiro Oda è la pura e semplice avventura, che caratterizza questo lungo ed entusiasmante flashback come pochissime altre sezioni, e finalmente in One Piece 968 possiamo vedere Gol D. Roger giungere, insieme alla sua ciurma, sulla fatidica e misteriosa ultima isola della Grand Line.

One Piece 968 – l’apice e la fine della grande avventura di Gol D. Roger

Non resta molto tempo da vivere a Roger, per questo non si sofferma per troppo tempo nelle tappe del suo viaggio che attraversa in maniera molto rapida prima di poter giungere alla sua meta finale.

L’opera di Oda è una storia d’avventura, oltre che uno shonen di combattimento, e One Piece 968 chiude il cerchio della grande epopea di Gol D. Roger, la più grande avventura mai narrata.

I combattimenti sono quasi del tutto assenti in questo flashback, il che riconduce One Piece alla sua natura di Odissea moderna, allontanandolo momentaneamente da territori più vicini allo shonen di combattimento puro.

Nel caso particolare del Re dei Pirati, l’apice e la fine della sua carriera coincidono: poco dopo aver trovato il tesoro che tanto agognava e dopo essere riuscito infine a visitare ogni singola isola dell’intero globo, sceglierà di consegnarsi alle autorità, anche per via del fatto che stia per morire.

Eppure, Roger non è affatto triste, tutt’altro: è felice e profondamente divertito. La spada di Damocle sulla sua testa non gli ha mai impedito di godersi la vita e di cercare con ogni fibra del suo corpo di realizzare i propri sogni. Sempre con il suo grande sorriso sulle labbra, anche a un passo dalla morte. Questa è la grandezza dello spirito dell’unico e solo re dei Pirati.

One Piece 968 – il nuovo nome dell’ultima isola

L’importanza epocale di questo episodio sta però anche in alcuni dettagli davvero molto interessanti: innanzitutto, Oden scrive nel suo diario che, grazie alla lettura dei Poignee Griffe e dei Road Poignee Griffe, la ciurma di Roger è venuta a conoscenza dell’intera storia del mondo: in One Piece 968 viene infatti rivelato che su quelle pietre è scritto cosa è accaduto nei 100 Anni di Buio, il significato della famigerata lettera “D.” e tutte le informazioni relative alle Armi Ancestrali.

Per un’archeologa come Nico Robin, questo di per sé sarebbe già il più inestimabile dei tesori. Ma c’è dell’altro.

Il tesoro esiste, questo lo sappiamo. Ciò che non sappiamo è di cosa si tratti e perché si chiami “One Piece”. Roger lo ha scoperto, e probabilmente Oden ha appuntato tutte le loro enormi scoperte, ma non ci è dato conoscerle nei dettagli. Meglio così, altrimenti che gusto ci sarebbe?

Ora che il tesoro è stato finalmente ritrovato e che tutto il mondo è stato esplorato, resta solo una cosa da fare: Roger fa notare al suo equipaggio (quasi al completo) che sono passati ormai 800 anni da quando qualcuno, nello specifico il misteriosissimo Joy Boy, ha messo piede lì. Occorre dare un nome all’isola (e chissà qual era quando vi è giunto Roger)! Già, ma quale? Roger ha un’idea…

Una nuova era si avvicina, Roger lascia la sua ciurma e Oden può tornare a casa, nel Paese di Wano, dove scoprirà una terribile verità, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Verso il Paese di Wano! Lo scioglimento dei pirati di Roger. Kaizoku ou ni ore wa naru!

