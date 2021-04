One Piece 968 ha rivelato anche nell’anime il vero nome dell’ultima isola della Grand Line! Durante le ultime settimane, ci stiamo godendo quello che fino ad ora è di certo il flashback più interessante e divertente, poiché ci dà la possibilità di scoprire non solo la storia di Kozuki Oden e di Wano, ma anche il suo passato negli equipaggi di Barbabianca e Gol D Roger quando erano all’apice della loro carriera piratesca.

One Piece 968 – Roger diventa il primo e solo Re dei Pirati

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One Piece 968.

One Piece 968 continua dunque a mostrarci il viaggio di Oden come membro temporaneo dell’equipaggio di Roger e descrive nel dettaglio come Roger sia stato in grado di trovare e tradurre con successo i Poignee Griffe finali grazie all’aiuto di Oden.

Una volta trovati e interpretati correttamente i Poignee Griffe e i Road Poignee Griffe necessari per trovare la misteriosa ultima isola della Grand Line, Roger e il suo equipaggio sono stati davvero in grado di raggiungerla.

Per la prima volta dopo 800 anni, dopo tanti sforzi finalmente Roger corona il suo sogno: mettere le mani sul tesoro custodito nell’ultima isola ed esplorare tutto il mondo! Oden racconta nel suo diario come hanno trovato l’isola e cosa custodiva: un compendio esteso in cui vengono spiegati, fra le altre cose, il significato della famigerata “D.”, elle Armi Ancestrali e cosa avvenne nei misteriosi “100 anni di buio”.

Roger fa però notare ai suoi che sono 800 anni che nessuno giunge lì, per cui dovrebbero proprio dare un nome a quell’isola, quella che tutti conoscevamo come Raftel. L’ispirazione fu la grassa risata in cui esplose Roger e che contagiò tutta la sua ciurma (beh, quasi tutta, visto che Shanks e Buggy di loro sono rimasti a terra!).

L’ultima isola è stata menzionata nella serie in precedenza, ma sempre come “Raftel”, un simpatico gioco di parole ideato da Eiichiro Oda sfruttando il fatto che in giapponese “Laugh Tale” si traslitteri in “Rafuteru”.

One Piece 968 ha ufficialmente confermato che il nome dell’isola finale è “Laugh Tale”. Non solo possiamo vederlo per intero alla fine dell’episodio (scritto anche in inglese), ma la storia dietro di questa scelta rende il tutto ancor più interessante.

Inoltre, se ricordate Raftel viene chiamata per la prima volta “Laugh Tale” nel film di One Piece Stampede, e già in quella occasione venne detto che il film sarebbe stato canonico, per cui, se lo avevate già visto, quella di One Piece 968 è una ulteriore conferma della canonicità di Stampede.

Roger scherza persino sul fatto che il viaggio di Joy Boy sia stata una storia così divertente che decide di chiamare l’isola “Laugh Tale” in onore di essa e delle risate che hanno animato quella splendida giornata.

