La Sergio Bonelli Editore ripropone in una versione cartonata di valore il racconto a fumetti di Dragonero intitolato La muraglia dei Troll, si tratta di una storia che va a scavare nel passato dell’Erondàr.

Dragonero – La muraglia dei Troll: un’avventura nel selvaggio Erondàr

In questo fumetto Yannah, Gmor e Dragonero si avventurano in una terra di confine, per portare avanti una missione molto pericolosa in cui si troveranno a fare i conti con i mostruosi Troll.

Prima che arrivassero le Regine Nere e gli eserciti invasori le terre dell’Erondàr erano comunque piene di pericoli e di zone inospitali. Ed è proprio questo l’elemento intrigante di questo racconto: l’avventura ed il senso del pericolo.

Un gruppo di personaggi suggestivi si avventurano in terre estreme, pronti a confrontarsi con situazioni al limite. Il senso dell’avventura fantastica è proprio questo, ed in La Muraglia dei Troll viene rispettato in pieno.

Del resto la più grande storia fantasy mai raccontata, quella de Il Signore degli Anelli di Tolkien, narra proprio di un viaggio di gruppo fatto all’interno della Terra di Mezzo.

In questa storia a fumetti riproposta dalla Sergio Bonelli Editore c’è una tematica molto simile, che prova ad approcciarsi al senso più puro del fantasy e dell’avventura fantastica.

La sceneggiatura di Stefano Vietti dà ritmo ad una storia che rispetta tutti gli elementi di base del fantasy, tra intrighi, creature fantastiche e grandi scontri.

Non ci sono grandi squilli a livello narrativo (ad esempio sarebbe stato interessante qualche momento introspettivo dedicato ai personaggi protagonisti), ma c’è tutto ciò che un appassionato di fantasy vorrebbe trovare in un buon fumetto di genere.

Dragonero – La muraglia dei Troll: un mondo fantastico ben disegnato

A rendere prezioso questo volume ci sono i disegni di Gianluca Gugliotta, che realizza un lavoro di grande suggestione a livello grafico.

Nonostante si stia parlando di un fumetto fantasy, colpisce il realismo visivo trasmesso dai disegni di Gugliotta. I personaggi emanano grande espressività, ed il dinamismo esce fuori da ogni vignetta.

Insomma, La Muraglia dei Troll è un fumetto che a livello grafico merita assolutamente di essere gustato e ammirato.

Ottimi sono anche i colori di Hamilton Piky, capace di trasmettere calore, dando ulteriore suggestione ed atmosfera alle varie scene del racconto.

L’universo narrativo di Dragonero è ricco di personaggi, mondi, avventure, e storie come quella riproposta dalla Sergio Bonelli Editore non fanno che testimoniarlo.

Questo titolo è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di fantasy in Italia, proprio grazie alla grande passione dei suoi creatori, Luca Enoch e Stefano Vietti, per il fantastico e per gli universi di questo genere.

La muraglia dei Troll racconta di un periodo antecedente a certe avventure di Dragonero, in un mondo differente ma altrettanto ricco di fantastiche situazioni al limite.

Questo volume cartonato (così come altri dedicati a Dragonero) intrigherà tutti gli appassionati di fantasy alla ricerca di un bel fumetto da leggere con disegni di livello da potersi gustare. E rappresenta per gli appassionati di Dragonero un prezioso pezzo da collezione, proposto in un formato ideale da rendere parte della propria libreria.

