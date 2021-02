Satellite Sam 2 continua il racconto di Matt Fraction e Howard Chaykin con il proseguimento della storia (QUI la recensione del primo volume) che mette al centro il programma televisivo di fantascienza, ed i personaggi che vi ruotano intorno.

Satellite Sam 2 – il mistero s’infittisce

In questo nuovo passaggio della storia viene messo al centro dell’attenzione Sam White, il figlio del creatore del programma, Carlyle White, trovato morto all’inizio del primo volume.

Sam scoprirà dei torbidi segreti sul padre, che potrebbero aver portato alla tragica fine di Carlyle White. Ciò che si nasconde dietro le quinte del piccolo schermo è un ambiente pieno di tradimenti, superficialità, sfrenata lussuria, e sfiducia reciproca.

In questo Satellite Sam riesce ad essere un affresco intrigante del mondo della televisione e dello spettacolo di molti decenni fa, quando i segreti potevano essere mantenuti tali in maniera semplice.

I personaggi messi al centro della storia sono persone in conflitto con sé stesse e con il mondo di cui fanno parte, capaci di rifugiarsi in rapporti e situazioni superficiali, ed incapaci di comunicare veramente fra di loro.

La cornice pulp del racconto in questo Satellite Sam vol.2 si avverte in maniera minore rispetto al volume precedente, e questo depotenzia un po’ tutta la narrazione.

Nonostante gli intrighi s’infittiscano durante il racconto, sono diversi i momenti in cui la storia sembra deviare un po’ troppo dal cuore centrale.

Interessanti sono le figure raccontate da Matt Fraction, che, così come nel volume precedente, è molto abile nel creare dialoghi intriganti, e che alzano il livello del fumetto.

Per questo motivo alcuni rallentamenti nella parte centrale della storia penalizzano un po’ la leggibilità del volume, che resta comunque interessante.

Satellite Sam 2 – disegni in stile Golden Age

In Satellite Sam 2, il tasso di erotismo e di sessualità è decisamente alto, e perciò si tratta di un fumetto che vuole andare oltre certe barriere, rapportandosi con un pubblico più selezionato.

A testimoniarlo ci sono anche i disegni di Howard Chaykin, che con le sue sfumature di bianco e nero, ed i tratti vintage da golden age dei personaggi, riesce ad immergere i lettori nelle atmosfere degli anni Cinquanta.

Satellite Sam non è un fumetto perfetto, ma nel suo scopo di base, ovvero quello di raccontare una storia pulp di forte interazione tra i personaggi, e con un tasso di erotismo molto alto, cerca di elevare lo stesso medium.

Prodotti del genere dimostrano come il fumetto sia uno strumento narrativo in grado di competere con medium più potenti e immediati, come la televisione ed il cinema, anche di questi tempi, creando una forza narrativa che non è da meno.

Dispiace perciò che Satellite Sam si perda un po’ durante la narrazione, mantenendo comunque alto l’interesse per la storia che procede, con Sam White alla ricerca della verità dietro la morte ed i segreti del padre.

Ben ha fatto saldaPress a proporre questo tipo di fumetto in Italia, che dimostra una variante importante all’interno dei comics di genere, e del medium stesso.

Attendiamo il terzo volume di Satellite Sam con curiosità, perché le vicende iniziano a farsi sempre più intriganti, pronte a rivelare misteri scioccanti.

Acquista QUI Satellite Sam (Vol. 2)