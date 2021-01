La prima stagione era stata un piacevole intrattenimento e ora Jurassic World Nuove Avventure (in originale Jurassic World Camp Cretaceous) torna con 8 nuovi episodi su Netflix dal 22 gennaio, per riempire il gap in attesa di Jurassic World Dominion come ci ha raccontato lo showrunner Scott Kreamer.

La seconda stagione dimostra una maggiore libertà narrativa: nella prima gli avvenimenti erano contemporanei al primo Jurassic World, in questo nuovo ciclo di episodi si esplora maggiormente Isla Nubar dopo che tutti se ne sono andati e conosciamo altre specie di dinosauri sull’isola (su tutti, che bello vedere il T-Rex in azione!).

Se la prima stagione si era concentrata sul tema dell’amicizia e della famiglia poiché gli adulti erano assenti o poco utili, qui si alza il tiro sul tema con i protagonisti rimasti sull’isola che dovranno imparare a cavarsela solamente l’uno grazie all’altro. Le “nuove avventure” della seconda stagione potrebbero portarli a dividersi e mostrare nuove relazioni, colpi di scena ed evoluzioni dei loro caratteri e dei loro rapporti.

Allo stesso tempo però Darius, Kenji, Sammy, Brooklyn e Yaz saranno uniti come non mai contro un nemico comune: non solo l’isola e i dinosauri ma qualcuno che trama nell’ombra e che presto scopriranno. A questo proposito si nota un lavoro di maggior libertà e sperimentazione anche nella regia e fotografia per rendere in generale l’atmosfera più tetra e dark, per mantenere la componente mystery tipica della saga.

Brooklyn sarà la più coinvolta cercando in tutti i modi di scoprire alcune verità nascoste del parco e che avranno a che fare col destino dei ragazzi, anche se loro ancora non lo sanno. Questo tono più adulto sembra riflettere la maturità raggiunta per necessità dal gruppo di giovani protagonisti, che sono dovuti crescere un po’ più in fretta di Zach e Grey Mitchell, essendo stati “abbandonati” sull’isola. La regia variegata dei nuovi episodi scova anche nuove inquadrature e nuovi modi di esplorare l’isola per gli spettatori. La CGI si conferma valida sia sui personaggi umani che sui dinosauri, anche se dimostra ancora margini di possibile miglioramento.

Allo stesso tempo però vi è un lato negativo: si rischia la ripetitività e ridondanza narrativa di alcuni schemi che fanno parte della spina dorsale della saga, ovvero l’inseguimento da parte del dinosauro di turno, seguito da nuovi escamotage per sopravvivergli e un ritorno allo status quo, messi in sequenza non sempre in modo fluido. Un Live Die Repeat alternativo che forse andava esplorato di più a livello di sceneggiatura.

Jurassic World Nuove Avventure 2 si rivela quindi un sempre piacevole intrattenimento per i fan della saga, ma allo stesso tempo cade in alcune ripetizioni narrative tipiche del franchise. Questo secondo ciclo cerca di rinnovarsi mostrando una nuova parte del parco di Isla Nubar, nuovi dinosauri e nuove dinamiche fra i ragazzi, insieme ad alcune new entry interessanti ed inaspettate e a una regia e fotografia che tentano di dare un tono più adulto maturo e dark alla storia raccontata. Dopo quel finale, comunque, non possiamo che chiedere a gran voce un terzo capitolo!

