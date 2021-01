Sono solo alcuni tra i giochi più attesi in assoluto dell’anno che è appena iniziato, ma Far Cry 6, Final Fantasy XVI e God of War Ragnarok sono davvero circondati da aspettative e speranze. Facciamo il punto di tutto ciò che sappiamo di questi giochi e anche ciò che vorremmo sapere di altri titoli di cui non abbiamo saputo nulla per tutto l’anno, come ad esempio Elden Ring di From Software.

Final Fantasy XVI – i dettagli fino ad ora trapelati

Le informazioni su Final Fantasy XVI comprendono soprattutto degli indizi visivi dal trailer. La presenza di sangue e una violenza molto più presente ed incessante fanno pensare ad un titolo molto meno edulcorato dei precedenti. Ci si aspetta che quindi Final Fantasy XVI abbia dei toni e delle atmosfera molto più dark e mature. I nomi dietro il gioco sono già noti a chi è familiare con Square Enix. Trattasi di Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, entrambi creatori di due giochi online di successo ovvero Final Fantasy XIV e Dragon Quest 10.

La storia sembra ruotare intorno al potere degli Esper e ad una guerra tra regni che cercano di controllarne il potere. Il protagonista (e quello che si presume sia l’antagonista) sono stati dipinti nel trailer come acerrimi rivali, il che renderà la storia anche incentrata sulla vendetta. Vi ricordiamo che comunque queste riguardanti la trama sono per adesso solo speculazioni e ipotesi basate sul trailer fino ad ora circolato.

Le critiche a Final Fantasy XV sono state numerose e si spera che il XVI possa sopperire alle mancanze del suo predecessore. A partire da una trama poco avvincente e dei personaggi non sempre convincenti. I DLC parevano aver calmato un po’ gli animi, ma non sembrano riusciti a salvare il progetto nella sua interezza. Final Fantasy XV è stato un progetto molto travagliato, con diversi cambi di direzione e con tante riscritture della trama e dei personaggi. La nostra speranza è quindi che con il sedicesimo capitolo il team abbia una precisa idea e strada seguire dall’inizio alla fine

Si è detto che Final Fantasy XVI arriverà per PS5, in esclusiva. Tuttavia Square Enix non ha negato la possibilità di portarlo, in futuro, su altre piattaforme.

God of War Ragnarok – il continuo della saga

Le vicende di Kratos continueranno in Ragnarok. Negli ultimi mesi si era molto parlato sul possibile arrivo del nuovo God of War nel 2021. Quest’inverno vi avevamo dato notizia di una serie a fumetti, mentre ora sappiamo per certo che il gioco esiste e dovrebbe arrivare nel 2021. Purtroppo al momento God of War è il titolo più misterioso di tutti dato che non si è visto ancora assolutamente nulla, ma soltanto un teaser.

Non sappiamo quindi da dove riprenderanno esattamente le avventure di Kratos e Atreus ma sappiamo che saranno sicuramente il continuo dello sbalorditivo finale del gioco precedente, che non vi spoilereremo nel caso non ci abbiate ancora giocato.

Il sunto ufficiale del God of War del 2018 era: “Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio non solo a fare lo stesso, ma anche a evitare di ripetere gli stessi errori fatali del Fantasma di Sparta…”

God of War Ragnarok è atteso come esclusiva per PS5.

Far Cry 6 – la serie di Ubisoft continua

Far Cry 6 sarà invece ambientato nello stato fittizio di Yara, basato alla larga su Cuba. Al suo interno, durante una violenta rivoluzione politica e sociale, i cittadini si sono ribellati al dittatore del paese, il carismatico Presidente Castillo. Il gioco non ci si aspetta cambierà di molto la già collaudata formula di gameplay dei suoi predecessori, mettendo nelle mani del giocatore un vasto mondo esplorabile e in cui dovremo farci strada tramite la guerriglia e conquista di postazioni da cui lanciare le nostre offensive. Far Cry 6 si pensa possa espandere l’idea e offrire nuove varianti.

Un po’ come accadeva in titoli come Just Cause, i Far Cry sono divenuti degli enormi parchi giochi ricchi di cose da fare e di obiettivi da portare a termine. Si spera che però Far Cry 6 non si limiti a portare a casa il compitino ma che sappia aggiungere qualcosa di nuovo a quello che sta lentamente diventando un more of the same, un po’ come altri titoli Ubisoft.

Così come i suoi predecessori, Far Cry 6 sarà un gioco totalmente godibile in sé e per sé e senza bisogno di aver giocato ai titoli precedenti. Al momento l’uscita è previsto per un momento non meglio precisato del 2021, dopo il rinvio della data inizialmente fissata a febbraio.

Far Cry 6 uscirà per tutte le piattaforme PS5, Xbox Series X e PC. Resta la domanda se sarà disponibile anche per la vecchia generazione.

Elden Ring – che fine ha fatto?

Passiamo ora invece ad Elden Ring, di cui purtroppo si sa davvero poco al momento. L’unico trailer presentato alla stampa mostra immagini criptiche di oscurità e guerrieri, ma senza un collante preciso che ci dia idea di cosa sarà questo gioco. È lecito pensare che sarà sulla falsa riga dei titoli che lo hanno preceduto, ma sarà più vicino a giochi come Dark Souls o Bloodborne piuttosto che alle meccaniche di Sekiro. Ma comunque queste restano, per adesso, semplici speculazioni.

Vi ricordiamo che Elden Ring è frutto della collaborazione di Hidetaka Miyazaki e niente meno che George R. R. Martin, che è stato coinvolto nella scrittura. Questa combinazione sembra apporterà grande profondità alla storia e al mondo di gioco in generale ed è stato anche uno dei motivi per cui il gioco ha generato così tante aspettative.

Elden Ring potrebbe realisticamente arrivare proprio quest’anno e ci si aspetta possa essere disponibile sia per PS4 e Xbox One, che per PS5 e Xbox Series X. Oltre che ovviamente per PC. Attenderemo conferme o smentite ufficiali da parte di From Software.

Quali sono invece i videogiochi che più attendete del 2021? Noi seguiremo eventuali sviluppi riguardo i titoli sopracitati, nella speranza che non ci facciano attendere più del dovuto e che altri (come Elden Ring) facciano presto trapelare altro, come gameplay o informazioni concrete sul loro stato di sviluppo.

Far Cry 6, Final Fantasy XVI, God of War Ragnarok ed Elden Ring sono solo alcuni di questi titoli, in realtà ci si aspetta anche notizie sul nuovo Ratchet & Clank e tanti altri.

