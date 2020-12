Elden Ring, il nuovo titolo di From Software, sviluppatori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, sarebbe stato completato e ci sarà un annuncio tra pochissimi giorni. Almeno stando Lance McDonald, una fonte da considerarsi più o meno affidabile. Potremmo forse vedere il gioco (con un trailer, o un gameplay) ai Game Awards?

Elden Ring era stato annunciato all’E3 del 2019 e da allora se ne erano perse le tracce. Si tratta di un titolo che vede la collaborazione di G. R. R. Martin, l’arcinoto scrittore de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“. Hidetaka Miyazaki, storico direttore della serie, non aveva poi più aggiornato circa l’avanzamento dei lavori. E se vedessimo uscire il gioco a marzo, finestra di lancio consueta di moltissimi dei titoli From Software?

Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per vedere se queste dicerie su Elden Ring corrispondono al vero o no. Di per sé, From Software non ha confermato, né smentito.

Elden Ring – il nuovo titolo di From Software

Si sa davvero molto poco su Elden Ring. L’unico trailer presentato alla stampa mostra immagini criptiche di oscurità e guerrieri, ma senza un collante preciso che ci dia idea di cosa sarà questo gioco. È lecito pensare che sarà sulla falsa riga dei precedenti, e che sarà più vicino a giochi come Dark Souls piuttosto che alle meccaniche di tempismo e di parata di Sekiro. Ma comunque queste restano, per adesso, pure speculazioni.

Elden Ring potrebbe realisticamente arrivare l’anno prossimo e ci si aspetta possa essere cross-platform, ovvero uscire sia per PS4 e Xbox One, che per PS5 e Xbox Series X. Oltre che ovviamente per PC.

Voi aspettate con trepidazione il nuovo titolo di From Software? Quali meccaniche e che stile vorreste vedere in questo nuovo gioco?

