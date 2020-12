My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, come potete vedere anche dal trailer di lancio qui di seguito e come certamente ricorderete, avrebbe dovuto essere proiettato come di consueto nei cinema dal 12 al 18 Novembre 2020:

Purtroppo, a causa della pandemia da COVID-19 questa programmazione è saltata, ma per fortuna non tutto è andato perduto: Dynit ha infatti annunciato lo scorso mese che il film sarebbe stato distribuito attraverso la piattaforma di streming online a pagamento Netflix. L’uscita di My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising è stata così posticipata, ma la data scelta è emblematica: la mezzanotte del 24 dicembre. Un regalo di Natale inaspettato e graditissimo per tutti noi fan dell’opera di Kohei Horikoshi e del grandissimo lavoro dello studio Bones per quanto riguarda la serie animata e anche la realizzazione di entrambi i film di My Hero Academia.

Ora, l’attesa è finalmente giunta a termine, e possiamo goderci questo dinamicissimo film di animazione!

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, lo staff

Lo staff di My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising include:

Regia: Kenji Nagasaki

Soggetto originale: Kohei Horikoshi

Storia originale: Kohei Horikoshi

Sceneggiatura: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Musiche: Yuki Hayashi

Produzione animazioni: BONES

Produzione: Toho Animation

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, la collocazione temporale

Quando si parla di film di animazione tratti da manga su cui già ci si basa per una serie, una delle prime domande che si pongono gli appassionati è: “Dove si colloca questo film nella cronologia della storia?“.

Ebbene, gli eventi del film si svolgono dopo l’arco del’Armata di Liberazione nel manga di My Hero Academia, e più di preciso durante il timekip di due settimane. Una particolarità del film è il fatto che incorpori al suo interno alcuni elementi che Kohei Horikoshi avrebbe voluto usare come finale della serie. Per questo, in principio doveva essere l’ultimo film di My Hero Academia, ma di recente è stato confermato che il terzo film della serie dovrebbe uscire nell’estate del 2021.

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, Uno per tutti, tutti per uno!

Se c’è una cosa fra le tante che Horikoshi sa fare davvero bene, è scegliere le citazioni in maniera sopraffina, un po’ come l’immenso Hirohiko Araki: non solo One for All e All for One sono la traduzione in inglese del celeberrimo motto dei Tre Moschettieri, ma la loro unione descrive anche alla perfezione tutta la filosofia e il sistema di valori su cui si fonda l’intera struttura narrativa dell’opera: la vera forza nasce dalla collaborazione.

Un vero eroe non può essere un individualista, ma deve sempre pensare al bene superiore, al bene comune. Anche a costo di sacrificare la sua vita o pezzi del proprio corpo.

In My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, gli studenti con la licenza provvisoria da eroe della 1A del liceo Yuei vengono inviati, per un progetto governativo, in una piccola e tranquilla isola. In questo modo, i ragazzi potranno rendersi utili aiutando i residenti con i loro problemi di tutti i giorni, imparando sul campo e in un ambiente familiare e accogliente che il mestiere di eroe non consiste solo nel pestare a sangue i criminali più pericolosi.

Purtroppo, però, questo progetto così ameno si trasforma ben presto in un incubo per i ragazzi quando i cattivi giungono sull’isola. Anche se i ragazzi sono in vantaggio numerico, i cattivi che li hanno raggiunti sono dei veri e propri mostri dalle qualità e dalle tecniche di combattimento sbalorditive, soprattutto se paragonate a quelle degli studenti. La situazione è critica, ma anche se i ragazzi sono solo degli studenti, come affermerà lo stesso Midorya, come potrebbero mai definirsi un giorno eroi, se abbandonassero ora questi innocenti indifesi?

Un’altra formula che adoro di MHA è Plus Ultra, e non è mai stata azzeccata come per descrivere questo spettacolare film: la forza di volontà, l’impegno, il coraggio, la programmazione strategica delle azioni, la collaborazione fra gli studenti sono il nucleo di My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising.

Inoltre nelle battute finali del film ci sarà anche un colpo di scena clamoroso che lo impreziosisce ulteriormente.

Conclusioni

Studio Bones come sempre dà vita a una sequenza irrefrenabile di scene d’azione frenetiche, ultradinamiche ed eccitanti fin dai primissimi istanti di visione. My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising è una scarica di adrenalina pura sparata a velocità supersonica il cui effetto sui vostri sensi potrebbe essere molto simile a questo:

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising è disponibile per la visione a partire dalla mezzanotte del 24 dicembre in esclusiva su Netflix.

