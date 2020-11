My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, come sappiamo, avrebbe dovuto debuttare nei cinema dal 12 al 18 Novembre 2020.

Vista la chiusura delle sale cinematografiche l’uscita è saltata, ma Dynit ha annunciato che il film sarà disponibile su Netflix allo scoccare della mezzanotte della Vigilia di Natale:

In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa… My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, lo staff

Lo staff di My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising include:

Regia: Kenji Nagasaki

Soggetto originale: Kohei Horikoshi

Storia originale: Kohei Horikoshi

Sceneggiatura: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Musiche: Yuki Hayashi

Produzione animazioni: BONES

Produzione: Toho Animation

My Hero Academia The Movie 2: Heroes Rising, non solo il film

Dynit distribuisce gli anime di My Hero Academia, Edizioni Star Comics pubblica il materiale cartaceo della serie e a Lucca Changes 2020 ha annunciato che pubblicherà anche l’anime comics del primo film della serie:

Dopo la light novel, Star Comics porta in Italia anche l’Anime Comics tratto da questo avvincente lungometraggio uscito anche nelle sale italiane. Midoriya e compagni dovranno affrontare un’avventura fuori programma dandoci tra l’altro occasione di scoprire qualcosa di più sul passato del mitico Allmight. Il grande Hero si reca infatti sulla gigantesca isola artificiale di I-Island per incontrare un vecchio amico, il geniale scienziato Dave, e la figlia di quest’ultimo, Melissa. Ma c’è qualcuno che, con l’obiettivo di distruggere la società degli Heroes, trama in segreto e si prepara a colpire proprio durante il grande raduno scientifico in programma sull’isola…

