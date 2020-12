Un po’ come è già accaduto nella puntata precedente di L’Attacco dei Giganti 4, di cui trovate qui la mia recensione, anche in questo caso non vedrete molta azione, e i diversi personaggi che la animano condivideranno fra di loro (e, di riflesso, con noi spettatori) alcune informazioni che riguardano anche il passato di alcuni di loro. Queste sequenze hanno la funzione di spiegare le ragioni che motivano sia i singoli individui che le diverse fazioni di cui fanno parte, mostrando in questo modo i rapporti che intercorrono fra di loro.

L’Attacco dei Giganti 4: tutto è collegato

L’Attacco dei Giganti 4 ha una caratteristica che sta distinguendo già questa stagione dalle precedenti: i sottintesi. La prima puntata, quella che fino ad ora mi è piaciuta di più, ha inizio in medias res: ci ritroviamo immediatamente catapultati su un campo di battaglia, e non riusciamo a riconoscere praticamente nessuno dei personaggi che si stanno massacrando in quel brutalissimo scontro. Che sta succedendo? Chi sono questi tizi? Beh, dovrete fare un piccolo sforzo per capirlo.

Dicasi lo stesso per il bel ragazzo qui in basso: Che ci fa lì? In che rapporti è con Marleyani ed Eldiani? Ma soprattutto, chi Diavolo è? In questo caso, lo sforzo richiesto sarà un po’ maggiore, ma forse quella voce, quel modo di parlare, quell’occhio vi faranno capire di chi si tratta.

L’Attacco dei Giganti 4: viaggio nel passato

Mentre è sdraiato a letto, Reiner ricorda il suo passato, la possibilità di diventare un Marleyano onorario, il conflitto per il controllo del Gigante Corazzato. Il suo amico Galliard, però, pensava che non sarebbe stato degno di un tale onore, infuriandosi di conseguenza alla scoperta che Reiner era stato scelto per essere il nuovo portatore del Gigante Corazzato.

In questa sezione del terzo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 avrete anche modo di vedere chi furono gli altri prescelti insieme a Reiner (anche se dovreste ricordarlo), unitamente ad alcune sequenze dedicate a ognuno dei diversi Giganti mutaforma, con tanto di spiegazione delle loro caratteristiche principali. Proprio questa analisi porta poi alla scelta dei ragazzi più adatti per padroneggiare al meglio le caratteristiche peculiari di ognuno di questi Giganti così potenti.

I ragazzi vengono perciò inviati a Paradis per reclamare il Gigante Progenitore, ma le cose non vanno proprio come sperato, e la missione non può più essere portata a termine. Ma Reiner non la pensa affatto così. La sua determinazione in quel frangente porterà poi a un evento che tutti noi conosciamo, ma che preferisco lasciare alla vostra immaginazione.

Una volta tornati nel presente, un Reiner particolarmente sconfortato (capirete a cosa mi sto riferendo una volta guardato l’episodio) assiste a una conversazione fra Falco e un misterioso soldato Eldiano. Già, proprio quel ragazzo con i capelli lunghi, lo sguardo afflitto e perso nel vuoto e un occhio coperto da una benda.

