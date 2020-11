Diversamente da quanto avviene di solito durante gli episodi di questo anime, One Piece 952 ci mette di fronte più scenari, alcuni dei quali già visti, altri del tutto inediti. Lo scopo di puntate come questa non è tanto quello di fornire informazioni salienti agli spettatori quanto piuttosto preparare il terreno per le diverse linee narrative che stanno iniziando a prendere vita ora in maniera indipendente, ma che infine convergeranno quel giorno fatidico. il giorno in cui finalmente il Paese di Wano sarà libero dal doppio giogo di Orochi e Kaido.

To secure peace is to prepare for war

Kanjuro tiene stretto a sé un piccolo fagotto. Al suo interno, il corpo martoriato e senza vita di Tonoyasu, che viene ampiamente ricordato attraverso dei flashback durante One Piece 952.

Chissà se la sua messinscena avrà avuto effetto; chissà in quanti gli avranno creduto, quando ha detto che il simbolo della ribellione era un suo scherzo. In punto di morte, questo piccolo uomo ha dimostrato quanto era grande.

E poi, anche se ne conosciamo ormai purtroppo fin troppo bene le ragioni, è davvero straniante vedere quante persone sono stravolte e terribilmente addolorate per la prematura dipartita di un uomo così buono, generoso e amato, ma non possono esprimerlo: ridono a squarciagola mentre piangono disperati, e Oda tiene a mostrare questo atto così crudele verso persone che sono state private di tutto, anche della possibilità di esprimere il proprio dolore.

Intanto, Shutenmaru conduce i suoi alleati e amici in un posto segreto: anche se per Kin’emon sono trascorsi solo pochi giorni, in realtà sono passati 20 anni, 20 anni durante i quali Shutenmaru e i suoi non sono rimasti con le mani in mano, anzi: in tutto questo tempo, non hanno fatto altro che prepararsi alla grande guerra contro Orochi e Kaido che, un giorno avrebbero dovuto affrontare. Ma non vi svelerò di cosa si tratta!

La maledizione di Shusui

Intanto, Zoro incontra Gyukimaru a Ringo. Il suo scopo è naturalmente quello di riuscire a tornare in possesso della preziosa spada ricevuta in dono da una misteriosa ombra in quel di Thriller Bark.

Gyukimaru è però restio a restituirgliela perché è decisamente convinto del fatto che le sciagure del Paese di Wano abbiano avuto inizio proprio quando la spada Shusui è sparita dal luogo in cui era custodita.

Ma proprio mentre lo scontro sta entrando nel vivo, ecco sopraggiungere un personaggio che sembra conoscere molto bene sia Gyukimaru che Hiyori…

Due Imperatori is megl che uan

L’azione si sposta, nelle battute finali della puntata, a Onigashima, dove una Big Mom in catene viene portata al cospetto di Kaido. Poco prima che l’Imperatore delle 100 Bestie faccia la sua comparsa, uno dei suoi uomini accenna a qualcosa per la primissima volta, qualcosa che verrà molto più ampiamente esplorato negli episodi successivi, ma che già fornisce un indizio sul vero rapporto che esiste fra i due Imperatori.

Per qualche ragione, Kaido chiede ai suoi uomini di liberare Big Mom, forte anche del fatto che le avesse detto in pr4ecedenza che se si fosse azzardata ad andare nei suoi territori l’avrebbe uccisa. Oviamente, seguono botte da orbi, e i colpi sferrati da Big Mom e Kaido sono talmente potenti da squarciare letteralmente il cielo sopra Onigashima.

Anticipazioni

Mentre Luffy mette insieme gli uomini nella prigione di Udon, l’Armata di Orochi sferra il suo attacco, il tutto mentre Zoro si scontra con Kawamatsu a Ringo nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo La confessione di Hiyori! Riunione al ponte dei banditi. Kaizoku ou ni ore wa naru!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

