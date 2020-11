Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante è la nuova (e quarta) espansione del GCC Pokemon dedicata ai due nuovi videogiochi, appunto Pokémon Spada e Scudo, che continua a portare in scena Pokémon-V e Pokémon-VMAX sotto forma di carte strategicamente importanti ed esteticamente belle.

Proprio per quest’ultimo punto, troviamo l’aggiunta in questa espansione delle carte Policromo: tantissimi Leggendari arrivano infatti in una nuova veste grafica, elegante e…sfolgorante!

Analizziamo insieme le migliori carte di questa ricchissima espansione, per scoprire nuove possibili strategie!

Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante: Charizard & Dandel

Non sarà un Pokémon-V, ma questo potrebbe essere un vantaggio per Charizard! 170 PS lo portano ad essere un Pokémon comunque difficle da mettere K.O. e il suo attacco ha più che qualcosa da dire.

Con due Energie Fuoco, l’attacco infligge 100 danni più 50 per ogni Dandel nella nostra pila degli scarti. Lo stesso effetto di Dandel, carta Aiuto, permette di infliggere ulteriori 30 danni. Potenzialmente quindi, con quattro Dandel negli scarti il nostro Charizard arriva ad infliggere ben 300 danni!

La sua Abilità, Istinto Lotta, permette inoltre di guardare le prime tre carte del mazzo, prenderne una in mano e scartare le altre due. Unico problema il fatto che sia un Pokémon Fase 2, dunque la sua linea evolutiva occupa spazio nel mazzo e, per maggior velocità, necessita di alcune carte Caramella Rara.

Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante: Darmanitan di Galar VMAX

Con l’attacco Dynanevicata, Darmanitan di Galar VMAX permette di infliggere 200 danni al Pokémon attivo , più 30 ad ogni Pokémon nella panchina dell’avversario. Facilmente caricabile grazie a Frosmoth (carta della prima espansione di Spada e Scudo, che con la sua Abilità permette di assegnare a piacimento Energie Acqua dalla mano ai Pokémon) il nuovo Darmanitan promette tanti danni.

Con la carta strumenti Vista Telescopica poi, i danni in panchina a Pokémon V e VMAX possono aumentare di ulteriori 30 danni, causando con molta più facilità K.O. multipli!

Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante: le nuove Energie Speciali

Questa nuova espansione introduce altri quattro tipi di Energia Speciale: l’Energia Aromatica (per il tipo Erba), l’Energia Protettiva (per il tipo Metallo), l’Energia Granitica (per il tipo Lotta) e l’Energia Lavaggio (per il tipo Acqua).

L’Energia Aromatica fornisce Energia Erba ed impedisce al Pokémon di essere affetto da condizioni speciali, curandolo inoltre qualora lo fosse. In un mazzo Decidueye, potrebbe fare molto comodo.

L’Energia Protettiva fornisce Energia Metallo e toglie la debolezza al Pokémon al quale è assegnata; un’enorme potenziamento per i mazzi Lucario & Melmetal GX e Zacian!

L’Energia Granitica, fornendo un’Energia Lotta, protegge invece il Pokémon di 20 danni, mentre l’Energia Lavaggio (Energia Acqua) previene da tutti gli effetti dell’attacco i Pokémon di Tipo Acqua a cui è assegnata.

I mazzi tematici

Come ogni espansione, anche Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante offre ai meno esperti la possibilità di imparare a giocare con dei mazzi tematici già pronti. Questo il contenuto dei due mazzi di questa espansione, Charizard e Drednaw!

CHARIZARD

2 Charizard

3 Charmeleon

3 Charmender

2 Yanmega

3 Yanma

2 Magcargo

3 Slugma

2 Sudowoodo

1 Lugia

2 Beet

2 Cicerone

1 Evoaroma

2 Mega Ball

4 Hop

2 Dandel

2 Amo Normale

2 Ricerca Accademica

2 Sonia

2 Scambio

18 Energia Fuoco

DREDNAW

3 Drednaw

3 Chewtle

2 Samurott

2 Dewott

3 Oshawott

1 Barraskewda

3 Arrokuda

2 Cramorant

2 Wishiwashi

2 Beet

2 Cicerone

1 Evoaroma

2 Mega Ball

4 Hop

3 Azzurra

2 Ricerca Accademica

2 Sonia

2 Scambio

E se non siete ancora sazi delle carte di questa nuova espansione, potete approfondire grazie al video de Il Covo di Weavile!

Che aspettate? Correte in edicola per Pokémon Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante e divertitevi coi nuovi mazzi, sia dal vivo (rispettando le norme di prevenzione per il Coronavirus, ci raccomandiamo!) che nel gioco online!

Acquista il mazzo tematico di Pokemon – Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante di Charizard