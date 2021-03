Quali sono i 10 anime più belli degli anni ’80?

L’animazione giapponese ha spopolato ben oltre i propri confini geografici già nei decenni precedenti, come potete vedere anche in questi miei due articoli precedenti:

Tuttavia, qui da noi in Italia l’epoca d’oro per gli anime sono stati proprio gli anni ’80. Ora esistono doversi servizi di streaming online che permettono anche di recuperare diverse opere degli anni scorsi, ma quando ero piccola io (e come me tantissimi di voi là fuori!) l’unico modo che avevamo per poterci gustare qualche buon “cartone animato” erano principalmente le TV locali, che per nostra fortuna ne trasmettevano davvero tanti!

ATTENZIONE, QUELLA CHE SEGUE NON È IN ALCUN MODO UNA CLASSIFICA!

Questo significa che le opere di cui sto per parlarvi non seguono alcun tipo di ordine preciso poiché classificarli risulterebbe una impresa davvero titanica, anche per via del numero decisamente elevato di anime davvero significativi per il decennio preso in esame.

All’epoca c’era molto meno rispetto per la conservazione dei nomi originali, per cui noterete che i titoli e molti nomi originali delle opere e dei personaggi differiscono notevolmente da quelli in italiano.

E ora, bando alle ciance e iniziamo a dare uno sguardo rapido ad alcune delle serie di animazione giapponese con cui sono letteralmente cresciuta!