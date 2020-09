Prince of Persia – storia di un classico

1. I seguiti: squadra che vince non si cambia?

Meno fortunati furono i suoi seguiti, accolti in maniera piuttosto fredda per via del cambio completo di atmosfera che risultò per molti forzato e poco sensato. “Spirito Guerriero”, del 2004, vedeva Dastan alle prese con un mostro del tempo di Dahaka che gli dava la caccia in seguito alle sue macchinazioni con le Sabbie. Ne “I due troni“si era avuto un ritorno all’ambientazione originale nel tentativo di salvare il regno e uccidere il Visir del primo gioco prima che scateni tutti gli eventi de “Le Sabbie del Tempo“.

Nonostante entrambi i titoli toccarono alcuni degli apici grafici di PS2, fallirono nel ricatturare la magia del primo proponendo poche novità e una generale atmosfera troppo cupa che a molti non scese giù. Il remake in arrivo ha inoltre suscitato parecchie polemiche per via di quella che per molti è stata una presentazione debole e un remake grafico poco curato. Ubisoft, come molte aziende ultimamente, terrà in conto delle lamentele e correggerà il tiro o continuerà per la sua strada?

Noi tutti per adesso attendiamo l’arrivo di questo remake per dare un giudizio definitivo, il trailer mostrato potrebbe essere di una vecchia build o comunque di una versione in continuo aggiornamento. E voi? Avete giocato a questo gioco o addirittura a tutta la trilogia? Come avete accolto l’annuncio di questo remake?

