Wolverine and Kitty Pryde, Chris Claremont espande la sua classica miniserie

Questo aprile, Chris Claremont farà squadra con l’artista Damian Couceiro per WOLVERINE AND KITTY PRYDE, una serie limitata di cinque numeri ambientata all’indomani della classica miniserie degli anni ’80 KITTY PRYDE AND WOLVERINE di Claremont e Al Milgrom.

Durante la sua rivoluzionaria run di 16 anni di UNCANNY X-MEN, Chris Claremont ha trasformato gli allegri mutanti della Marvel nel fenomeno della cultura pop che sono oggi. Oggi, il suo impareggiabile impatto sul franchise continua con storie inedite che aggiungono profondità e rivelazioni a quest’epoca così influente.

LEGGI ANCHE:



Wolverine fa 400 e festeggia con Daniel Warren Johnson

Questo aprile, Claremont torna a un punto di svolta fondamentale per uno dei duo più iconici degli X-Men in WOLVERINE AND KITTY PRYDE. In collaborazione con l’artista emergente Damian Couceiro (X-MEN UNLIMITED, GROOT), Claremont rivelerà ulteriori avventure di Wolverine e Kitty in Giappone, dopo l’amata miniserie team-up del 1984-1985, KITTY PRYDE AND WOLVERINE.

La saga mette la coppia contro nuovi cattivi, rafforzando l’incredibile legame che li ha ridefiniti come personaggi. La serie sarà caratterizzata da copertine realizzate da un altro leggendario talento degli X-Men, l’artista Alan Davis.

The five-issue limited series is set in the aftermath of Claremont and Al Milgrom’s classic ’80s ‘Kitty Pryde and Wolverine.’ 🎨: @RYagawa pic.twitter.com/AqrLClAlEf — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 21, 2025

Quando Kitty Pryde ha rischiato di perdere la sua anima a causa di Ogun durante il suo viaggio in Giappone, Logan era lì per mantenere la più giovane X-Man sulla strada del bene. Ma quando una forza misteriosa minaccia le loro vite durante il soggiorno da Mariko Yashida, ci vorrà tutta la loro abilità combinata di mutanti, ninja e combattenti per proteggere coloro che amano!

Un’avventura tutta nuova che finalmente racconta la storia completa del viaggio del duo in Giappone prima di tornare agli X-Men e le sofferenze del cuore, le prove e le tribolazioni che hanno reso i personaggi quello che sono oggi.

But as a mysterious force threatens their lives while staying with Mariko Yashida, it’s going to take all of their combined mutant, ninja, and fighting skills to protect those they love. Read more: https://t.co/aLyWxkcdhK 🎨: @marcusto pic.twitter.com/9JD8HZR9Z9 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 21, 2025

Claremont ha parlato così di questa nuova miniserie dall’ambientazione retrò:

“È davvero bello tornare a questo arco narrativo, soprattutto perché è presentato da un artista meraviglioso, Damian Couceiro. È la storia di ciò che accade tra la fine della miniserie originale KITTY PRYDE AND WOLVERINE e il ritorno a casa di Logan e Pryde per riunirsi agli X-Men. Cinque numeri, più di una singola storia, completi di sorprese a bizzeffe!”.

L’editor Mark Basso ha presentato così il progetto: