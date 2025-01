Webtoon punta a portare i migliori webcomic giapponesi a un pubblico globale.

Un nuovo investimento strategico

Webtoon Entertainment ha annunciato un’importante novità: il suo primo investimento in uno studio giapponese di webcomic. La notizia arriva attraverso un comunicato stampa del 16 gennaio 2025, dove l’azienda ha rivelato l’acquisizione di una partecipazione nello studio giapponese No. 9 Inc., noto per titoli di successo come Savior of Divine Blood e I Am the Strongest Transcendent.

L’operazione è stata condotta tramite Line Digital Frontier, una controllata di Webtoon che gestisce Line Manga e eBookJapan. L’obiettivo è espandere il catalogo di webcomic giapponesi sia a livello locale che globale, migliorando il processo di localizzazione e distribuendo le opere di No. 9 Inc. su scala internazionale.

L’espansione del mercato dei webcomic giapponesi

Da quando Webtoon è entrato in borsa lo scorso giugno, ha dichiarato di voler utilizzare i fondi raccolti per ampliare il proprio bacino di creatori. Il focus sul mercato giapponese è una scelta strategica naturale, considerando che il Giappone è da sempre la patria del manga e del fumetto. Tuttavia, i webcomic giapponesi faticano ancora a raggiungere lo stesso livello di distribuzione globale dei manhwa coreani.

Il fondatore e CEO di Webtoon Entertainment, Junkoo Kim, ha sottolineato l’importanza di questa mossa:

“Il Giappone è la casa del manga e di alcune delle opere artistiche più emozionanti al mondo, quindi è un mercato naturale per la crescita del nostro business globale.”

Webtoon ha già collaborato con No. 9 Inc., localizzando titoli come Savior of Divine Blood, che ha ottenuto un successo straordinario su Line Manga, generando oltre 100 milioni di yen al mese. Con questa partnership, Webtoon mira a replicare questi risultati su scala globale.

Nuovi titoli giapponesi in arrivo su Webtoon

Questo investimento potrebbe aprire le porte a molte altre opere giapponesi di qualità. Studio No. 9 Inc. dispone di un catalogo ricco di titoli come Return of the Genius Swordmaster e Welcome Back, First Love, che potrebbero presto arrivare su Webtoon per essere scoperti da un pubblico internazionale.

Kim ha aggiunto:

“Abbiamo trascorso anni a coltivare il nostro ecosistema di IP e creatori in Giappone, portando a una crescita solida e a una serie di successi. Siamo entusiasti di espandere la partnership con No. 9 Inc. per produrre altri incredibili webcomic giapponesi per i lettori locali e globali.”

Il futuro del fumetto digitale

Con concorrenti come Shuiesha e il suo nuovo progetto JumpTOON, Webtoon punta a mantenere la propria posizione di leadership nel mercato globale dei fumetti digitali. Grazie a questa nuova alleanza, i lettori potranno accedere a una selezione ancora più ampia di storie emozionanti, rafforzando il ruolo di Webtoon come piattaforma leader per il fumetto online.

