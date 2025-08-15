To Your Eternity: la serie anime in home video

To Your Eternity l’emozionante anime realizzato da Brain’s Base (Hotarubi no mori e, Mawaru-Penguindrum) e tratto dal manga di Yoshitoki Oima (A Silent Voice) arriva in home video. I 20 episodi che compongono la serie completa sono raccolti per la prima volta in un’unica Limited Edition Anime Factory 3 Blu-ray + 6 Cards da Collezione. Non solo: è disponibile anche la stagione 2 in cofanetto da collezione, perfettamente in linea col precedente.

To Your Eternity: la prima stagione

Al principio un “globo” è stato scagliato sulla Terra. “Esso” può fare due cose: tramutarsi in qualcosa che lo stimoli e poi può tornare in vita dopo la morte. Cambia da globo a pietra e poi a lupo e, infine, diviene un ragazzo che però si aggira come un neonato che non sa nulla. “Esso” diviene il ragazzo chiamato Fushi. Venendo a contatto col buon cuore degli umani, Fushi impara non solo a sopravvivere, ma cresce anche come “persona”. Ma il suo percorso è ottenebrato dal suo inesplicabile e distruttivo nemico Nokker e dal tragico addio delle persone che ama.

Diretta da Masahiko Murata, la prima stagione ha un cofanetto curato esteticamente, un po’ meno a livello di contenuti, con Opening Textless e PV, e 6 Cards da Collezione.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 3

Durata: 500 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

La seconda stagione

Diretti da Kiyoko Sayama, nei 20 episodi della seconda stagione dell’emozionante anime, le emozioni continuano. Il tempo passa e l’immortale Fushi non può più fuggire dai Nokker né combatterli da solo. Un’intera città si unisce alla sua battaglia e Fushi è costretto a compiere dolorosi sacrifici, ignaro del fatto che perdere tutto rivelerà la forza che ha sempre avuto.

Anche la seconda stagione ha un cofanetto curato esteticamente, un po’ meno a livello di contenuti, con Opening e Ending Textless e PV, e 6 Cards da Collezione dedicate ai personaggi. Peccato che venga indicato un booklet sulla cover, non contenuto poi nella confezione. Il comparto audio/video ben si allinea alle caratteristiche visive evocative e oniriche della serie.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 3

Durata: 500 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Di seguito l’Unboxing di entrambi i cofanetti Limited Edition delle stagioni 1 e 2: