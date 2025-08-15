Speciali

To Your Eternity: la serie anime in home video

Federico Vascotto 15/08/2025

article-post

To Your Eternity l’emozionante anime realizzato da Brain’s Base (Hotarubi no mori e, Mawaru-Penguindrum) e tratto dal manga di Yoshitoki Oima (A Silent Voice) arriva in home video. I 20 episodi che compongono la serie completa sono raccolti per la prima volta in un’unica Limited Edition Anime Factory 3 Blu-ray + 6 Cards da Collezione. Non solo: è disponibile anche la stagione 2 in cofanetto da collezione, perfettamente in linea col precedente.

To Your Eternity: la prima stagione

Al principio un “globo” è stato scagliato sulla Terra. “Esso” può fare due cose: tramutarsi in qualcosa che lo stimoli e poi può tornare in vita dopo la morte. Cambia da globo a pietra e poi a lupo e, infine, diviene un ragazzo che però si aggira come un neonato che non sa nulla. “Esso” diviene il ragazzo chiamato Fushi. Venendo a contatto col buon cuore degli umani, Fushi impara non solo a sopravvivere, ma cresce anche come “persona”. Ma il suo percorso è ottenebrato dal suo inesplicabile e distruttivo nemico Nokker e dal tragico addio delle persone che ama.

Diretta da Masahiko Murata, la prima stagione ha un cofanetto curato esteticamente, un po’ meno a livello di contenuti, con Opening Textless e PV, e 6 Cards da Collezione.

SPECIFICHE TECNICHE
Numero Dischi: 3
Durata: 500 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano

La seconda stagione

Diretti da Kiyoko Sayama, nei 20 episodi della seconda stagione dell’emozionante anime, le emozioni continuano. Il tempo passa e l’immortale Fushi non può più fuggire dai Nokker né combatterli da solo. Un’intera città si unisce alla sua battaglia e Fushi è costretto a compiere dolorosi sacrifici, ignaro del fatto che perdere tutto rivelerà la forza che ha sempre avuto.

Anche la seconda stagione ha un cofanetto curato esteticamente, un po’ meno a livello di contenuti, con Opening e Ending Textless e PV, e 6 Cards da Collezione dedicate ai personaggi. Peccato che venga indicato un booklet sulla cover, non contenuto poi nella confezione. Il comparto audio/video ben si allinea alle caratteristiche visive evocative e oniriche della serie.

SPECIFICHE TECNICHE
Numero Dischi: 3
Durata: 500 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano

Acquista i cofanetti in blu-ray

Di seguito l’Unboxing di entrambi i cofanetti Limited Edition delle stagioni 1 e 2:

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Spy X Family: serie anime su spionaggio e famiglia in home video

    Per la prima volta vengono raccolti in un unico cofanetto i 25 episodi che compongono la prima stagione di Spy x Family lo scoppiettante anime tratto dal manga best-seller di Tatsuya Endo, realizzata da WIT STUDIO (Ranking of Kings, L’attacco dei Giganti, Great Pretender) e CloverWorks (My Dress- Up Darling, Bocchi the Rock!). Disponibile in […]

    Federico Vascotto-Speciali

  • preview

    Mind Game: il film anime d’esordio di Masaaki Yuasa in home video

    Mind Game è il film che ha definito il concetto di anime underground. Scritto e diretto da Masaaki Yuasa (DEVILMAN crybaby) alla sua regia d’esordio, realizzato da STUDIO 4°C (Animatrix, MEMORIES) e pluripremiato nei principali festival internazionali, arriva in Italia direttamente in Limited Edition Blu-ray home video con Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata […]

    Federico Vascotto-Speciali

  • preview

    Lego Harry Potter: 5 curiosità sulla Capanna di Hagrid

    Tra i Set Lego da non perdere per gli appassionati di Harry Potter c’è sicuramente la Capanna di Hagrid. Ispirata ai romanzi di J.K. Rowling ma soprattutto ai film con il compianto Robbie Coltrane. Per l’occasione ecco 5 curiosità sulla Capanna di Rubeus Hagrid: 1. Il tetto. La capanna ha un tetto rimovibile e si […]

    Federico Vascotto-Speciali