The Vermilion Mask: quando arriva il cour 2?

L’8 ottobre il sito ufficiale di The Vermilion Mask ha annunciato l’avvio del secondo cour ad aprile 2027. Sarà sempre su Yomiuri TV e Nippon TV, il sabato alle 17:30, orario giapponese. Il primo cour, intanto, parte sabato 10 ottobre 2026 alla stessa ora, e Crunchyroll lo manderà in onda in simulcast a partire proprio da quella data.

Per chi vuole approfondire il debutto dell’anime, abbiamo già parlato della serie nel nostro articolo dedicato a The Vermilion Mask, con il trailer, le sigle e la data d’inizio.

La Maschera dona i suoi poteri a chiunque la indossi portando a possibilità infinite o tragedie. Peru, allievo del produttore di maschere Gaston Roux, finisce sotto il controllo della Maschera del dio guerriero e, in quello stato, uccide gli amici e lo stesso maestro. Per evitare che un fatto del genere si ripeta, giura di distruggere tutte le altre maschere di Gaston, ormai sparse nel mondo. Infine, confrontandosi con i peccati commessi, parte per un viaggio, incontra nuovi compagni e affronta nemici legati ai manufatti. Non si ferma, e continua fino al giorno in cui potrà espiare il torto fatto al maestro.

L’animazione è di 100studio. La regia è di Tetsuaki Watanabe, già al lavoro sulla prima stagione di Blue Lock, con Gai Hazako come assistant director. La series composition è di Daisuke Ohigashi, la direzione dell’animazione e il character design sono di Hisashi Higashijima, passato da Mashle: Magic and Muscles, e le musiche sono di Arisa Okehazama. Storia e disegni del manga sono di Dr. Poro e Nabana Naba, che supervisionano anche l’adattamento.

La voce di Peru d’Arrest è di Taihi Kimura. Sonarue Maywood è interpretata da Yuki Yamamoto, Mok Sharib da Kazuki Ura, Gouon da Takanori Hoshino e Totoque da Wataru Komada. Gaston Roux ha la voce di Kazuhiko Inoue, Zent quella di Junya Enoki e la Maschera del dio guerriero quella di Akio Otsuka. In un secondo momento sono stati aggiunti Kenji Nojima (Hien), Aoi Koga (Lasgarl), Yuki Shin (Clown), Akihisa Wakayama (Rinne), Aya Endo (Maschera della necromanzia) e Yui Horie (Master). Il 29 settembre è entrato nel cast anche Yuya Tegoshi, noto per essere il frontman dei T.N.T.

Infine, ricordiamo che prima del debutto televisivo, Crunchyroll aveva previsto un’anteprima all’interno di Anime Nights Sneak Peek, a settembre 2026. Il secondo cour, come detto, riparte ad aprile 2027.

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