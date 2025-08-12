Superman: Il Mondo | Recensione

Superman: Il Mondo è il volume antologico che, sulla scia dei progetti simili dedicati negli ultimi anni a Batman e Joker, offre una serie di interpretazioni del classico personaggio DC Comics da parte di team creativi provenienti da varie parti del globo, da 14 differenti paesi in cui le avventure dell’Uomo d’Acciaio sono regolarmente pubblicate.

Per l’Italia abbiamo già recensito Superman: Inferno, il racconto ambientato a Firenze realizzato da Marco Nucci e Fabio Celoni che ha visto la luce anche singolarmente in una prestigiosa edizione deluxe, ma all’interno di Superman: Il Mondo trovano spazio anche, oltre agli USA “padroni di casa”, anche Spagna, Serbia, Camerun, India, Argentina, Turchia, Brasile, Francia, Polonia, Messico, Germania e Repubblica Ceca.

Il volume si apre con una storia breve made in USA, firmata da un autore indissolubilmente legato all’epopea dell’Uomo D’Acciaio come Dan Jurgens, che scrive una storia breve ma paradigmatica di un po’ tutti i tratti caratteristici dell’Azzurrone, graziate dalle matite di un Lee Weeks in forma smagliante (che firma anche la cover del volume).

Un po’ tutte le storie giocano con i vari tratti caratteristici di Superman: il suo rapporto con Lois Lane, il suo ergersi contro le ingiustizie ma cercando sempre di preservare i più deboli, la sua apertura verso un’umanità che reputa sempre e comunque meritevole di salvezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jorge Jimenez (@jorge_jimenez_art)

La qualità delle storie nel volume è altalenante anche se comunque sempre mediamente molto buona: ci sono autori maggiormente a proprio agio con la “grammatica” del fumetto supereroistico come lo spagnolo Jorge Jimenez (che firma un sentito omaggio alla città di Granada) o il serbo Stevan Subic (che mette in scena uno scontro tra Superman e Lobo a Belgrado), altri che invece se ne allontanano radicalmente scegliendo di perseguire il proprio stile personali (il tedesco Flix con una storia dai toni Silver Age e un tratto tipicamente europeo, il messicano Bernardo Fernandez o il brasiliano Jefferson Costa).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felix Görmann (@derflix.de)

Dal punto di vista grafico il volume è assolutamente meritevole di attenzione, forse solo la storia che rappresenta il Camerun, realizzata da Dr. Ejob Gaius, E.N. Ejob e Coeutry Minko non sembra all’altezza di un progetto di tale calibro (anche se dal punto di vista narrativo offre spunti molto interessanti riguardanti il “colonialismo culturale” che Superman, suo malgrado, rappresenta).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zebra Comics Application 🦓 (@zebra.comics.app)

Dal punto di vista narrativo forse risulta un po’ ripetitivo leggere in sequenza tutte queste storie in cui di base cambia solo il contesto e le ambientazioni sparse per il mondo, ma che si dedicano tutte a rappresentare al meglio le caratteristiche di Superman. Le storie che si distaccano un po’ dal modello sono la già citata storia del tedesco Flix (che sembra unire il classico Superman Silver Age ai fumetti franco-belgi stile Tin Tin) e la storia realizzata dai cechi Stepan Kopriva e Michal Suchanek che chiude il volume, ambienta in una futuristica stazione spaziale ceca visitata da un Superman invecchiato, una sorta di riflessione sul significato della speranza quando si sprofonda nel nichilismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustín Alessio (@agustin_alessio)

In definitiva però è interessante vedere come i valori universali incarnati da Superman possono essere declinati in maniera diversa in giro per il mondo, e come la sua figura iconica può essere reinterpretata attraverso stili ed influenze culturali così diverse (o viceversa, come il classico stile supereroistico dettato dal personaggio che questo stile l’ha creato possa influenzare autori di paesi così distanti).