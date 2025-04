Super Mario Bros Il Film: l’edizione a forma di cubo in home video

Super Mario Bros Il Film torna in un’esclusiva Edizione Steelbook da Collezione.

Dopo gli incassi record in sala, torna in home video il blockbuster d’animazione di Nintendo e Illumination, con i due idraulici più famosi nella cultura popolare degli ultimi quarant’anni, disponibile anche in 4K.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, da una sceneggiatura di Matthew Fogel, nella versione italiana vede la partecipazione al doppiaggio di Claudio Santamaria (qui sotto la nostra intervista), che presta la voce all’iconico personaggio di Mario.

La versione in lingua originale vanta un cast di grandi star che interpretano gli iconici personaggi della cultura pop, tra cui Chris Pratt (Jurassic World), Charlie Day (C’è sempre il sole a Philadelphia, The Lego Movie), Anya Taylor-Joy (Ultima notte a Soho, La regina degli scacchi), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Seth Rogen (Cattivi vicini, An American Pickle), Jack Black (Kung Fu Panda), Fred Armisen (Mercoledì, Portlandia).

Super Mario Bros Il Film

La pellicola (qui la nostra recensione) prendendo spunto dall’omonimo videogioco di culto racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici. Mario è quello coraggioso e sempre pronto a rimboccarsi le maniche. Luigi è perennemente ansioso, preferirebbe non andare da nessuna parte. I due fratelli devono fare i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un’avventura vorticosa nel Regno dei Funghi.

Durante il loro viaggio incontreremo tanti personaggi familiari e adorabili, che alla fine uniranno le forze per sconfiggere il terribile Bowser, sempre assetato di potere. Il film prende ciò che milioni di videogiocatori in tutto il mondo amano da trentacinque anni e lo potenzia fino a trasformarlo in una nuova esperienza cinematografica record di incassi al botteghino.

Parallelamente la trama è davvero esile e infantile come da caratteristica principale dei titoli targati Illumination, Minions in primis. La canzone Peaches è già cult. Ora potrete assaporarla anche a casa vostra nel formato migliore possibile.

Super Mario Bros: unboxing dell’edizione Steelbook da Collezione

Una nuova imperdibile edizione Steelbook da Collezione per tutti i fan di Super Mario con il film in 4K Ultra HD e in Blu-ray. All’esterno l’iconico cubo caratteristico del videogioco con il punto interrogativo, all’interno i due dischi alloggiati con sullo sfondo il Regno dei Funghi.

Bella non solo esteticamente ma anche a livello di qualità audio/video per poter godere al massimo dell’animazione e di tutti gli easter egg e rimandi al videogioco (c’è anche Donkey Kong).

Non sono da meno i contenuti extra presenti. Dal making of di Sbloccare nuovi livelli: la realizzazione di Super Mario Bros. – Il Film alle curiosità dal set di Guida pratica di Super Mario Bros. – Il Film. C’è poi un approfondimento sugli interpreti originali in Conosciamo il cast, fino a Lezioni di leadership con Anya Taylor-Joy. Immancabile infine la versione karaoke di Peaches la canzone di Bowser che grazie a Jack Black ha conquistato tutti, diventando un tormentone e finendo addirittura agli Oscar.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 2

Durata: 92 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: Blu-ray UHD: Ultra HD 4K HDR 2,40:1 Anamorfico 2160p; Blu-ray: 2,40:1 Anamorfico 1080p

Formato Audio: Blu-ray UHD: Italiano, Spagnolo, Cinese 7.1 Dolby Digital Plus / Inglese, Tedesco Dolby TrueHD Atmos; Blu-ray: Italiano 7.1 Dolby Digital Plus / Inglese, Tedesco Dolby TrueHD Atmos

Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Cinese

Sottotitoli: Italiano, Inglese non udenti + vari