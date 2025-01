Spy x Family: il manga conferma una grande teoria sul villain principale

Spy x Family ha appena rivelato una vera e propria bomba sul villain principale, Donovan Desmond. Il manga ha infatti confermato apparentemente che la più grande teoria dei fan su di lui potrebbe essere vera. Nonostante sia l’obiettivo chiave dell’Operazione Strix, Donovan Desmond rimane più sfuggente che mai, con i recenti capitoli di Spy x Family che suggeriscono addirittura che Donovan potrebbe essere un alieno.

Detto questo, il capitolo 110 di Spy x Family finalmente chiarisce le cose su Donovan, confermando apparentemente che Donovan Desmond potrebbe essere un telepate come Anya, proprio come i fan hanno teorizzato in tutti questi anni. Il capitolo vede Melinda finalmente aprirsi di più con Loid su Donovan, rivelando i suoi sospetti che lui possa leggere la mente. Sebbene Loid sia apparentemente sprezzante all’idea e cerchi di trovare una spiegazione razionale rispetto alla convinzione di Melinda che crede che un alieno che legge la mente abbia sostituito Donvan. Ma se si pensa alle capacità di Anya non è così assurdo.

Riprendendo da dove si era interrotto il capitolo precedente, il capitolo 110 vede Melinda spiegare il motivo per cui pensa che suo marito sia un alieno. Melinda rivela che Donovan sia cambiato qualche anno fa, più o meno dalla nascita di Damian, diventando un uomo completamente diverso. Secondo Melinda, Donovan non solo si è allontanato, ma ha anche smesso di parlare con chi gli stava intorno come faceva prima.

Questo improvviso, estremo cambiamento di comportamento porta Melinda a realizzare che un extraterrestre ha assunto l’identità di Donovan mentre il vero lui potrebbe essere stato portato su qualche pianeta lontano. È interessante notare che Melinda menziona che anche suo figlio maggiore Demetrius consideri Donovan un telepate.

Sebbene Loid inizialmente sospetti che Melinda possa soffrire di qualche tipo di disturbo di errata identificazione o di delirio di qualche tipo, i test di Melinda non hanno mostrato tali segni di un disturbo mentale, né sembra che stia mentendo. Infatti, Donovan, essendo un telepate, spiega perfettamente il costante senso di paranoia di Melinda. Anche gli sbalzi d’umore di Melinda possono essere spiegati come un effetto collaterale dello stress costante di dover nascondere i propri pensieri davanti al marito.

Detto questo, come afferma Loid alla fine del capitolo 110, una tale capacità potrebbe far crollare qualsiasi agenzia di intelligence nel mondo. Se Melinda ha ragione su Donovan, allora l’Operazione Strix potrebbe essere già stata compromessa dal primo incontro di Loid con Donovan nel Capitolo 37.

