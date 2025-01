Solo Leveling stagione 2: il glitch che svela un segreto cruciale

La seconda stagione di Solo Leveling non delude, con Jinwoo al massimo delle sue nuove capacità e nuovi potenti nemici e alleati che arricchiscono la trama. Nel secondo episodio, la storia introduce un misterioso glitch che getta luce sul conflitto centrale della serie, lasciando i fan a speculare sulle grandi rivelazioni ancora da scoprire.

Durante il confronto con Baruka, boss del dungeon Red Gate, emergono dettagli intriganti: Baruka insinua che Jinwoo non sia umano, e un improvviso glitch interrompe le sue rivelazioni, rendendo il momento ancora più enigmatico. Questo glitch, oltre a confondere i personaggi e il pubblico, nasconde un segreto cruciale legato al passato e al futuro di Jinwoo.

Il glitch e i segreti dell’universo di solo leveling

Nel dialogo con Jinwoo, Baruka svela dettagli fondamentali: Jinwoo comprende la lingua degli Ice Elves e non sembra essere umano. Baruka suggerisce che Jinwoo stia “fingendo” di essere umano, e afferma che le creature magiche sentono una voce che li spinge a uccidere gli uomini, tranne nel caso di Jinwoo. Questo dettaglio apre nuove domande sul ruolo e l’identità del protagonista.

Il glitch che interrompe Baruka suggerisce l’intervento di una forza esterna: il Sistema o, più precisamente, il suo creatore, l’Architetto. L’obiettivo? Impedire a Jinwoo di apprendere informazioni sulla vera natura dei cancelli, delle bestie magiche e del suo ruolo nel grande disegno della storia.

Spoiler dal manhwa: cosa nasconde il glitch?

Nel manhwa, il glitch è attribuito al Sistema, che aveva il compito di preparare Jinwoo come corpo ospitante per il potere del Monarca delle Ombre, Ashborn. Baruka stava probabilmente per rivelare che gli Ice Elves, o “Denizens of Chaos”, erano parte dell’esercito del Monarca del Gelo e che la voce che spingeva le creature a uccidere gli umani era un meccanismo dei Rulers.

Come si scopre più avanti, l’apparizione dei cancelli e delle bestie magiche faceva parte di un piano orchestrato dai Rulers per rafforzare l’umanità in vista della guerra contro i Monarchs. Tuttavia, l’Architetto considerava queste informazioni superflue per Jinwoo, dato il suo destino come semplice veicolo del Monarca delle Ombre.

Cosa aspettarsi dai prossimi episodi

La seconda stagione di Solo Leveling prosegue a un ritmo serrato, ma è improbabile che tutte le verità vengano svelate subito. L’imminente arco narrativo Return to Demon Castle promette di aggiungere nuovi tasselli al mistero, rendendo ogni episodio imperdibile.

Solo Leveling stagione 2 è disponibile in streaming su Crunchyroll con nuovi episodi settimanali. Per chi volesse approfondire, il sequel del manhwa, Solo Leveling: Ragnarok, è disponibile su Tapas.

Fonte Comic Book