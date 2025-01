Solo Leveling: la seconda stagione non valorizza i protagonisti femminili?

La seconda stagione di Solo Leveling è tra i ritorni anime più grandi della programmazione invernale 2025. Lo show segue Sung Jinwoo in un mondo in cui la comparsa dei cancelli dieci prima ha cambiato la società moderna. All’interno dei cancelli, giacciono mostri pericolosi che non possono essere sconfitti con armi moderne. Con la comparsa dei cancelli, alcune persone hanno iniziato a risvegliare i poteri per combattere quei mostri. Sono chiamati Cacciatori e razziano quei dungeon per proteggere le persone e mettere le mani sui tesori al loro interno. Jinwoo è uno di quei Cacciatori, ma è difficile per lui arrivare a fine mese poiché è il Cacciatore più debole dell’umanità.

La sua vita viene sconvolta quando ottiene un misterioso sistema dopo un’esperienza di pre-morte in un doppio dungeon. Il sistema lo aiuta a salire di livello e vediamo il suo viaggio da sfavorito a Cacciatore più forte. Mentre il manhwa si concentra molto sul personaggio principale, il romanzo si addentra anche nei personaggi secondari. La protagonista femminile di Solo Leveling, Cha Hae-in, in particolare, subisce molti insuccessi a causa della sua rappresentazione nel manhwa. Sfortunatamente, l’anime la ritrae nello stesso modo del manhwa, il che è abbastanza diverso dal romanzo in cui il suo personaggio è molto più sviluppato.

Il manhwa si basa maggiormente sulla rappresentazione visiva della storia mentre il romanzo si concentra maggiormente sui pensieri interiori. La sua introduzione nel romanzo è più dettagliata, evidenziando la sua reputazione di unica cacciatrice di grado S della Corea e la sua sensibilità unica al mana. Scopriamo il suo comportamento riservato e la difficoltà a interagire con gli altri molto prima del manhwa. Inoltre, il romanzo esplora in dettaglio i suoi crescenti sentimenti per Jinwoo.

La sua prospettiva sulla loro relazione e il suo desiderio di stare con Jinwoo sono più sviluppati. Il fatto che Hae-in finisca insieme a Jinwoo sembra deludente se si considera il romanzo. Nel manhwa, la vediamo descrivere i suoi sentimenti con espressioni come arrossire o sembrare imbarazzata, ma non molto con il suo monologo interiore. Poiché è socialmente imbarazzata a causa della sua sensibilità unica, fa fatica a interagire con le persone durante una cena di gilda.

Tuttavia, la presenza di Jinwoo la conforta e il suo monologo interiore esplora i suoi sentimenti per lui nel dettaglio. Nel manhwa, la tensione romantica è assente. La sua personalità è più interessante nel romanzo poiché si rivela diversa da come viene presentata. Durante l’epilogo, Solo Leveling si concentra sul riportarla alla persona che era prima di risvegliarsi come Cacciatrice di rango S. La maggior parte del problema con la sua rappresentazione risiede nel fatto che il manhwa esclude o riduce il suo monologo interiore.

