Se ami John Wick, non puoi perderti Sakamoto Days su Netflix

Non è un’esagerazione dire che John Wick ha rivoluzionato il genere action. Con il primo film nel 2010, interpretato da Keanu Reeves nei panni del celebre ex sicario, Hollywood ha dato vita a una serie di opere ispirate, come Atomica Bionda ed Extraction. Ma l’influenza di John Wick non si è fermata ai confini del cinema. Nel 2025, Sakamoto Days, una delle nuove proposte anime più apprezzate dell’anno, rende omaggio alla saga action e al suo spirito.

Basato sul manga di successo del 2020 di Yuto Suzuki, Sakamoto Days segue Taro Sakamoto, un ex sicario che decide di lasciare il mondo del crimine per amore. La descrizione ufficiale di Netflix recita: “Taro Sakamoto, un ex killer professionista, sceglie di ritirarsi per amore; ma quando il passato lo raggiunge, deve lottare per proteggere la sua amata famiglia”. La trama ricorda molto quella di John Wick, ma con un tocco tutto suo.

Il tocco unico di Sakamoto Days

Nonostante le similitudini iniziali, Sakamoto Days non è una semplice copia di John Wick. L’anime mantiene una forte identità, introducendo un tono più leggero e comico. Taro, oltre a combattere contro vecchi nemici, deve affrontare le sfide della quotidianità, mantenendo la promessa fatta alla moglie: mai più uccidere. Il contrasto con il body count di oltre 400 vittime di John Wick è netto e crea un’atmosfera unica, bilanciando azione e slice-of-life.

L’episodio di apertura, non presente nel manga, introduce Taro nei suoi giorni da killer, con un’estetica che richiama chiaramente John Wick. La scena, carica di azione e colori drammatici, lo mostra mentre affronta nemici armato di pistola e katana, ricordando gli scontri iconici del personaggio di Reeves.

l’influenza diretta di John Wick su Yuto Suzuki

Il legame tra Sakamoto Days e John Wick non è casuale. In un’intervista recente, Sousuke Ishikawa, editor del manga, ha confermato l’ammirazione di Suzuki per il franchise: “Suzuki ama i film d’azione come John Wick e The Equalizer. Nella sua visione, il concetto di ‘cool’ è incarnato da personaggi forti, calmi e determinati, elementi perfettamente in linea con il suo talento nell’ideare scene d’azione”.

Un dettaglio particolarmente interessante per i fan di John Wick si trova nei primi episodi dell’anime, dove Taro immagina di usare una matita come arma, un chiaro riferimento alla celebre scena del bar raccontata da Viggo Tarasov nel primo film della saga.

Un successo immediato su Netflix

Le prime due puntate di Sakamoto Days, disponibili su Netflix, hanno già conquistato il pubblico, entrando nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma. Il successo dell’anime è la dimostrazione di quanto una storia ben realizzata, pur ispirandosi a un’icona del cinema, possa brillare di luce propria.

Se John Wick è il tuo genere, Sakamoto Days ti regalerà emozioni simili con un tocco nuovo e irresistibile.

Fonte Comic Book