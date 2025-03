SaldaPress: le uscite di Aprile 2025

La casa editrice SaldaPress ha annunciato le uscite in programma ad Aprile 2025: grande spazio per l’Energon Universe di Robert Kirkman, l’universo narrativo che unisce Transformers, G.I. Joe e la nuova serie Void Rivals, con il volume dedicato a Scarlett che chiude la serie di speciale Road to G.I. Joe, ma anche il 50° numero della serie a colori di The Walking Dead e tante altre proposte.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite SaldaPress di Aprile 2025.

Le uscite SaldaPress di Aprile 2025

Road to G.I. JOE: Scarlett

€22.00

SI CONCLUDE LA ROAD TO G.I. JOE!

Shana “Scarlett” O’Hara sta per intraprendere la missione segreta più pericolosa della sua intera carriera: infiltrarsi nella base del misterioso clan Arashikage in Giappone. Per farlo, seguirà le tracce della sua ex partner Jinx, ora divenuta un sicario del clan. Questa volta Scarlett dovrà fare ricorso a tutte le sue abilità speciali per sopravvivere e per scoprire cosa realmente nascondono i membri di Arashikage: un’arma devastante che potrebbe cambiare gli equilibri di potere del pianeta!

Road to G.I. JOE: Scarlett è il volume scritto da Kelly Thompson e disegnato da Marco Ferrari (per i colori di Lee Loughridge) che riporta in scena un iconico personaggio alle prese con il suo passato, arricchendo ulteriormente l’Energon Universe, l’universo narrativo targato Skybound su licenza Hasbro e hit di vendita negli USA. Un grande progetto immaginato e coordinato da Robert Kirkman che collega in un’unica, avvincente trama i personaggi dei Transformers e quelli dei G.I. JOE, insieme a nuove creazioni.

CONTIENE: Scarlett #1-5

*** NOTE:In omaggio con il volume (e fino a esaurimento scorte) uno standee con raffigurato l’Autobot Jazz!

The One Hand + The Six Fingers

Con cofanetto

€35.00

Neo Novena è una città oscura e pericolosa, una metropoli del prossimo futuro perennemente bagnata dalla pioggia e in cui spesso i delitti e il male compiuto restano impuniti. Ma a Neo Novena ci sono anche persone che tentano di mantenere l’ordine o che almeno vorrebbero vivere un’esistenza tranquilla, come ad esempio il detective Ari Nasser e lo studente d’archeologia Johannes Vale, le cui vite, loro malgrado, verranno stravolte dalla brutalità di cui la città è intrisa.

Contenuti in un elegante cofanetto con immagine wraparound, i due graphic novel The One Hand e The Six Fingers ambientati in un universo narrativo condiviso e realizzati da due team creativi d’eccezione: Ram V e Laurence Campbell il primo, Dan Watters e Sumit Kumar il secondo. Un dittico narrativo dall’originale narrazione intrecciata in maniera speculare, dove la città è protagonista quanto le anime dei personaggi – un killer e il detective che gli dà la caccia – e che richiama le atmosfere di capolavori quali Blade Runner, Black Mirror e Ghost in the shell.

CONTIENE: The One Hand TPB + The Six Fingers TPB

*** NOTE:Cofanetto con immagine wraparound contenente i due volumi unici che compongono la serie completa.

Friday vol. 3 (di 3)

È di nuovo Natale

€21.00

Friday Fitzhugh è misteriosamente ritornata alla notte in cui arrivò per la prima volta a Kings Hill. Le domande affollano la sua mente: deve salvare il suo amico Lancelot Jones o stare a guardare mentre muore ancora una volta? Sta viaggiando nel tempo o è invece intrappolata in un loop temporale? Per salvarsi, Friday dovrà rispondere a tutte queste domande, ma soprattutto dovrà scoprire quale sia il piano segreto della Dama Bianca!

È di nuovo Natale è il terzo e ultimo volume di Friday, una serie crime scritta da Ed Brubaker e disegnata da Marcos Martìn, con i colori di Muntsa Vicente. Una storia misteriosa e avventurosa, con venature post-young adult, vincitrice nel 2021 del Premio Eisner come “Miglior fumetto digitale”.

CONTIENE: Friday #7-9

L’ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft

€24.00

Nessuno sa cosa sia successo il 15 marzo del 1937, ultimo giorno di vita del leggendario scrittore Howard Phillips Lovecraft. Nessuno, tranne un uomo che ha assistito alla fine di colui che ha aperto le porte a Cthulhu e ai Grandi Antichi. E ora quell’uomo è pronto a raccontare come sono andate realmente le cose.



L’ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft è un viaggio narrativo allucinato e inquietante scritto da Romuald Giulivo e disegnato dall’artista Jakub Rebelka, che insieme realizzano un vero e proprio capolavoro pittorico ripercorrendo i territori immaginati dal genio oscuro di Providence, i suoi ricordi, la sua rabbia e le sue vastissime zone d’ombra. Un graphic novel profondamente umano e struggente, perennemente in bilico tra l’orrore reale e quello immaginario, in grado di tratteggiare un personaggio storico leggendario e contribuendo ad affermarne l’immortalità.

CONTIENE: Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft

The One Hand

€16.90