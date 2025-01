Sakamoto Days: l’anime introduce il trio che deluderà i fan

L’anime di Sakamoto Days ha debuttato sul piccolo schermo durante la stagione invernale del 2025. L’anime adatta gli eventi del manga, serializzato su Weekly Shonen Jump e scritto e disegnato da Yuto Suzuki, che riguardano il protagonista ed ex assassino Taro Sakamoto. Un tempo temuto come il più grande sicario di tutti i tempi, Taro si ritira dopo essersi sposato. Cinque anni dopo, vive una vita pacifica e ordinaria con la moglie e la figlia. Tuttavia, è costretto a vivere di nuovo quella vita pericolosa quando qualcuno mette una taglia di un miliardo sulla sua testa.

L’anime finora ha trasmesso tre episodi, introducendo diversi personaggi principali, tra cui Taro, Shin e Lu, come il trio centrale della storia. Shin, con le sue capacità psichiche, e Lu, con le sue eccezionali abilità di combattimento, aiutano Taro in ogni modo possibile. I fan amano già la dinamica tra i tre personaggi, mentre Taro li invita a vivere sotto il suo tetto. La famiglia Sakamoto sta diventando più grande e dovrebbe avere più persone da aiutare in negozio. Tuttavia chi legge il manga sa che pian piano Lu sarò messa sempre più da parte nella storia, lasciando spazio solo Taro e Shin. Lu infatti diventerà un personaggio di riempimento.

Lu Xiaotang si presenta come un personaggio eccentrico e un’alleata capace, portando abilità uniche al gruppo. Tuttavia, man mano che la storia procede, il suo ruolo diventa meno importante rispetto a Sakamoto e Shin. Quando inizia il quarto arco narrativo, ossia l’arco degli esami di trasferimento JCC con il capitolo 55, il ruolo di Lu nella storia è notevolmente ridotto. Taro e Shin si infiltrano nel JCC come studenti e sostengono l’esame nella speranza di ottenere maggiori informazioni da Slur.

Da allora, la storia si concentra molto su Taro e Shin come duo principale, dimenticandosi quasi completamente di Lu. Inoltre i nuovi archi narrativi introducono personaggi nuovi e più potenti finendo per continuare a mettere da parte Lu. Inoltre, Taro e Shin hanno storie passate e obiettivi personali distinti. Al contrario, lo sviluppo del personaggio di Lu non avviene fino in fondo. Quindi la sua mancanza di narrazione personale riduce la sua importanza nella trama generale.

I personaggi femminili importanti e potenti nei manga shonen sono spesso apprezzati, ma questo è un aspetto in cui Sakamoto Days è leggermente indietro rispetto ad altri manga. Mentre ci sono personaggi come Osaragi e Kumanomi, che saranno introdotti più avanti nell’anime, non hanno un ruolo importante nelloa serie. Lu, d’altro canto, aveva spazio per lo sviluppo, ma non ne ha avuto la possibilità. Ora aiuta principalmente Aoi in negozio, anche quando Taro e Shin si allenano o vanno in missione.

Fonte – Comicbook