Rurouni Kenshin: annunciata la terza stagione dell’anime reboot

Aniplex e Liden Films hanno annunciato ufficialmente che il reboot di Rurouni Kenshin riceverà una terza stagione in occasione dell’Anime Japan 2025. Al momento non ci sono dettagli sulla data di uscita della nuova stagione, ma Aniplex ha condiviso su YouTube un nuovo video che si concentra principalmente sui momenti salienti delle prime due stagioni del reboot. Considerando che la stagione 2 era incentrata sull’adattamento del Kyoto Disturbance arc del manga, sembra probabile che la stagione 3 adatterà il Jinchu arc per la prima volta.

Rurouni Kenshin è stato originariamente pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 1994. La storia originale è raccolta in 28 volumi e ha ricevuto rapidamente un adattamento anime da Studio Gallop e Studio Deen nel 1996. La serie è diventata un classico e nel 2021, anche se soffre delle vicende giudiziarie legate al mangaka, Nobuhiro Watsuki.

Le vicende della serie shonen ruotano attorno al protagonista principale, Battosai Himura. Si tratta di uno spietato assassino al servizio dei fautori della Restaurazione Meiji. Attraverso il suo operato a Kyoto con la spada, negli anni immediatamente precedenti all’avvento del periodo Meiji, l’uomo contribuisce alla fine dello Shogunato Tokugawa, ma in seguito all’insediamento del nuovo governo egli scompare nel nulla. Dieci anni più tardi, il samurai vagabondo Kenshin Himura approda nella nuova capitale Tokyo, e nella nuova era pacifica a nessuno è più consentito portare la spada, nemmeno ai samurai.

La katana di Kenshin, tuttavia, reca una lama invertita quale emblema del giuramento dell’uomo di non uccidere più, e proteggere nondimeno quante più persone possibile dalle ingiustizie subite. Dopo l’incontro con la giovane Kaoru Kamiya, dal carattere forte, genuino e indipendente e padrona di una palestra di scherma, Kenshin si ritroverà spesso coinvolto in combattimenti contro altri samurai che non apprezzano il nuovo stile di vita pacifico del Paese, fra colpi di scena e complotti per il restauro della vecchia società feudale. I fantasmi del suo passato, inoltre, ritorneranno uno dopo l’altro.

Fonte – Comicbook