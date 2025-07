Rooster Fighter: la prima stagione animata debutterà nel 2026

Rooster Fighter non è serie come tutte le altre, ed è sicuramente facile intuirne il motivo dal momento in cui il protagonista principale è un gallo estremamente potente e coraggioso. Il suo nome è Keiji, ma in passato era un essere umano. La serie manga, scritto e disegnato da Shū Sakuratani, è ambientata in Giappone dove la tranquillità della vita di tutti i giorni viene completamente stravolta da determinate persone che a causa delle loro emozioni negative, come ad esempio la disperazione e lo stress estremo sul posto di lavoro, iniziano a trasformarsi in besti-oni. Sono creature demoniache il cui solo obiettivo e interesse è provocare caos per distruggere tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

Ma, con il tempo, questi mostri si sono evoluti e sono diventati più forti e intelligenti, così hanno deciso di utilizzare le loro nuove capacità per conquistare la Terra. Da questo punto la situazione diventa ancora più instabile perché decidono di inizio a invadere il pianeta. L’umanità cade presto nel panico ma un gallo di nome Keiji, dotato di una forza fuori dal comune, decide di affrontare la minaccia per salvare il mondo e per vendicare la morte di sua sorella Lisa rimasta vittima di un besti-oni noto con il soprannome di “Demone Bianco“.

Tutto questo sarà presto visibile sul piccolo schermo, in quanto l’Anime Expo di quest’anno ha annunciato la prima stagione di Rooster Fighter con il primo trailer e una visual accattivante. Al momento sappiamo che Sanzigen sarà lo studio di animazione che lavorerà all’adattamento anime e la regia sarà assegnata a Daisuke Suzuki. Per quanto riguarda il doppiaggio, al momento sono state confermate le voci dei tre protagonisti principali. Kenta Miyake interpreterà il protagonista Keiji, Mariko Honda darà la sua voce a Elizabeth e Shiori Izawa doppierà Piyoko.

In Italia Rooster Fighter viene pubblicato, dal 2022, da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga che ad oggi ha pubblicato i primi sette volumi del manga seinen.