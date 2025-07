Record of Ragnarok: un nuovo trailer svela le novità della terza stagione

Record of Ragnarok tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione alla fine del 2025, e Warner Bros. Giappone, così come Netflix, hanno finalmente rivelato le prime immagini dei personaggi principali della serie. Oltre all’attesissimo trailer della terza stagione di Record of Ragnarok, i fan attendevano di vedere non solo i combattenti già presenti nel Round 7, ma anche quelli dell’8 e del 9. Quindi oltre al combattimento tra Qin Shi Huang e Hades, la serie mostrerà presto l’unico mago della storia dell’umanità, Nikola Tesla, indossare la sua armatura cibernetica per affrontare il Signore delle Mosche in persona, Belzebù, nell’8° Round.

Il design dei personaggi di Record of Ragnarok è a dir poco sbalorditivo e lo stesso vale per le animazioni mozzafiato delle prime due stagioni. In generale la grafica è impeccabile e il Round 7 promette di essere il più grande successo di sempre. Coloro che vogliono saperne di più, possono dare un’occhiata al nuovo trailer che rivela i combattenti del Round 9 e, soprattutto, conferma la data di uscita prevista per dicembre 2025.

Oltre a Qin Shi Huang contro Ade e Nikola Tesla contro Belzebù, Record of Ragnarok permette ai fan di vedere che Re Leonida e il Dio del Sole Apollo saranno i combattenti del Round 9. La terza stagione di Record of Ragnarok promette toccanti scorci del passato di ciascun combattente, ma ricorda ai fan di non affezionarsi troppo perché uno dei due perderà inevitabilmente.

Il trailer ricorda a tutti i fan che Netflix continuerà a intrattenere tutti gli appassionati fino alla fine del 2025 con la promessa di ulteriori contenuti. Gli eventi della serie seinen di azione ruotano attorno agli Dei che si riuniscono per decidere se lasciar vivere o meno l’umanità. Una valchiria solitaria propone di dare un’ultima opportunità agli uomini e suggerisce una battaglia definitiva. Tredici divinità si sfideranno contro tredici umani, in scontri uno contro uno. Da questo dipenderà il futuro dell’umanità.