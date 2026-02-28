Pokémon annuncia la decima generazione: nel 2027 arrivano Pokémon Vento e Pokémon Onda

Il Pokémon Presents dedicato ai 30 anni del franchise si è chiuso con quello che possiamo tranquillamente definire un colpo da finale. È stata annunciata ufficialmente la decima generazione. I nuovi titoli si chiameranno Pokémon Vento e Pokémon Onda, e arriveranno nel 2027 su Nintendo Switch 2.

Un annuncio che pesa, perché parliamo di un traguardo importante. Dieci generazioni non sono poche, e vedere il brand continuare ad evolversi dopo tre decenni fa un certo effetto, soprattutto per chi è partito da Rosso e Blu e oggi magari segue ancora ogni nuovo reveal.

Dal primo trailer mostrato non si può ancora giudicare troppo, ma una cosa è evidente, pur senza una grafica rivoluzionaria, sembra esserci un miglioramento rispetto agli ultimi capitoli. Le ambientazioni viste nel teaser danno l’idea di un mondo più curato, con una direzione artistica che prova a fare un piccolo passo avanti, senza però stravolgere l’identità della serie.

Ovviamente non potevano mancare gli starter, vero cuore di ogni nuova generazione. Questa volta si parte con Pombon, Gecqua e Browt, tre creature che hanno già iniziato a dividere la community tra chi li adora e chi, come sempre, aspetta di vedere le evoluzioni prima di scegliere il proprio preferito. Tradizione rispettata.

Le informazioni rilasciate per ora sono poche, e siamo ancora lontani dall’uscita, quindi è difficile sbilanciarsi su meccaniche, regione o eventuali novità strutturali. Però il solo fatto di sapere che la decima generazione è ufficiale riaccende subito l’hype e le teorie. Vedremo una nuova modalità di combattimento? Nuovo tipo? Ritorno di vecchie meccaniche?

Il 2027 può sembrare lontano, ma quando si parla di Pokémon il tempo vola. Nel frattempo inizieranno teorie, leak, analisi frame per frame e discussioni infinite sugli starter e sulla possibile nuova regione. La vera domanda adesso è semplice: questo annuncio vi ha convinti oppure volete vedere qualcosa di più concreto prima di entusiasmarvi?