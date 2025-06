One-Punch Man: prosegue il lungo periodo di pausa del manga

I fan di One-Punch Man non saranno entusiasti di sapere che il manga di ONE e Yusuke Murata prenderà una lunga pausa. Come confermato dallo stesso Murata, il prossimo capitolo di One-Punch Man sarà pubblicato il 17 luglio 2025, ritardando la pubblicazione di due mesi. Al momento non è nota una vera ragione per questa pausa, ma il mangaka ha fatto riferimento a diverse circostanze e per le quali si è scusato con i fan. Chiaramente i lettori non ne sono stati contenti considerando il numero di riedizioni negli ultimi due anni. In effetti, l’arco narrativo del Villaggio Ninja è già stato ridisegnato due volte e Murata lo ha persino ripreso recentemente per la terza volta.

One-Punch Man segue Saitama, un uomo apparentemente normale che diventa un supereroe per divertimento. Dopo un intenso allenamento, acquisisce una potenza travolgente, sconfiggendo qualsiasi avversario con un solo pugno. Nonostante la sua forza, Saitama si sente annoiato e insoddisfatto, poiché nessun combattimento rappresenta una vera sfida. Si unisce all’Associazione degli Eroi per trovare uno scopo e un significato. Lungo la strada, incontra alleati come Genos, un discepolo cyborg, e combatte mostri, cattivi e altri nemici in una rivisitazione satirica dei supereroi sterotipati.

Per quanto riguarda l’arco narrativo del Villaggio Ninja, la seconda revisione è migliore rispetto alla prima su larga scala, a parte un finale deludente per lo scontro con Empty Void. Saitama viene finalmente riconosciuto per le sue eroiche imprese e invitato alla lotta contro Dio da Blast, che gli è grato per aver liberato Void. Il manga aveva già esplorato l’organizzazione Neo Heroes, ma visti i recenti retcon, è molto probabile che Murata disegnerà nuovamente l’arco narrativo da zero.

Questa pausa di due mesi è sufficiente a ONE e Murata per preparare al meglio l’adattamento della storia per garantire nessuna ulteriore ridisegnazione nel prossimo futuro. Murata non ha condiviso un motivo specifico legato a questa lunga pausa del manga, ma non è escluso che abbia bisogno di più tempo per preparare una bozza della trama ed esserne soddisfatto.