One-Punch Man: ONE parla della terza stagione della serie anime

Sono passati più di cinque anni dall’ultima volta che il protagonista di One-Punch Man, Saitama, ha eliminato con un solo pugno tutti i suoi avversari sul piccolo schermo. E i fan si chiedevano quando sarebbe tornato con la terza stagione. Finalmente l’attesa è terminata, dato che l'”eroe per divertimento” tornerà sul piccolo schermo quest’anno, a ottobre. Al momento non è stata rivelata una data di uscita ufficiale, ma il mangaka, ONE, ha parlato della terza stagione dell’anime svelando alcune idee in vista del ritorno della serie televisiva. ONE ha rivelato a tutti i fan che i prossimi episodi ospiteranno una nuova storia.

A seguire è possibile leggere le parole salienti del messaggio condiviso da ONE: “Non vedo l’ora che venga trasmessa la terza stagione di One-Punch Man. Non saremmo stati in grado di arrivare fin qui senza il supporto dei nostri fan. La terza stagione approfondirà le nuove ed emozionanti avventure degli eroi di Classe S. Voglio ringraziare il team di produzione per la passione con cui ha dato vita allo spirito del manga originale e lo ha trasformato in una trama avvincente e unica per l’anime. Non perdetevi la terza stagione insieme a noi. Grazie!”

Negli ultimi mesi, One-Punch Man ha suscitato un po’ di clamore in quanto, ad oggi, è stato pubblicato un solo trailer per la terza stagione, a febbraio dello scorso anno. Questo ha lasciato da un lato molti fan perplessi, dall’altro molti altri sono preoccupati per il destino dell’anime e di un eventuale slittamento. Durante una recente diretta streaming, il doppiatore Kyle Herbert ha dichiarato di non aver ancora registrato i dialoghi per la prossima stagione, lasciando molti a chiedersi se la serie arriverà davvero sul piccolo schermo a ottobre.

Per quanto riguarda la storia del franchise, l’anime non è l’unico canale che ha presentato ai fan dei cambiamenti. Sono tanti i lettori del manga non troppo entusiasti delle “ridisegnazioni” frequenti di Yusuke Murata, il quale sta rivisitando battaglie e storie passate con nuovi disegni e/o nuove spunti narrativi. Tali scene normalmente sostituiscono i nuovi capitoli, il che significa che molti lettori dovranno aspettare ancora un po’ per le nuove avventure di Saitama. Oltre al manga, il webcomic originale che ha dato inizio a tutto è ancora in fase di sviluppo da parte di ONE, sebbene questa versione di Saitama e compagnia abbia un design molto più semplice di quello a cui molti potrebbero essere abituati.