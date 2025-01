One-Punch Man: i fan delusi dal ritorno del 2025

L’anno di Saitama non sembra essere iniziato con il piede giusto secondo i fan di One-Punch Man. Nonostante l’annuncio del tanto atteso ritorno con la terza stagione dell’anime, dopo una pausa di oltre cinque anni, i lettori del manga si sentono frustrati dalla recente decisione dei creatori di concentrarsi nuovamente sui “redraws”. La situazione ha portato molti a pensare di essere intrappolati in un “loop infinito”, con la mancanza di materiale originale che pesa sul fandom.

Redraws: una storia che si ripete

I redraws, o ridisegni, sono modifiche che il talentuoso artista Yusuke Murata applica a scene già pubblicate nel manga. L’obiettivo è perfezionare il materiale originale, aggiungendo dettagli o migliorando la qualità artistica. Tuttavia, questa pratica, sebbene apprezzabile per alcuni, sta deludendo altri fan che aspettano con impazienza nuovi sviluppi nella storia, specialmente ora che l’arco narrativo del Void Vuoto si sta rivelando uno dei più intriganti della serie.

L’arco narrativo attuale introduce un nuovo antagonista, Void Vuoto, uno dei ninja più potenti del Villaggio dei Ninja e un tempo alleato dell’eroe Blast. Void è in grado di utilizzare lo stesso potere divino che aveva trasformato Garou, creando un nemico formidabile per Saitama e il resto dell’Associazione degli Eroi. Nonostante l’interesse per questa nuova minaccia, i fan si sentono frustrati dalla ripetitività dei redraws invece di vedere nuovi capitoli avanzare la trama.

La frustrazione dei fan

I redraws sono una pratica che divide profondamente il fandom. Se da un lato i miglioramenti di Murata dimostrano la sua dedizione, dall’altro rallentano l’avanzamento della storia principale. Questa situazione risulta particolarmente frustrante per i lettori, considerando che l’arco di Void si è già concluso nella versione originale del webcomic, disegnata ancora dal creatore ONE. Molti sperano di vedere presto nuovi capitoli che amplino la storia oltre ciò che già conoscono.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione?

Mentre i fan del manga aspettano nuovi sviluppi, l’anime si prepara a concentrarsi ancora sull’arco del Garou e dell’Associazione dei Mostri, come previsto. Questo significa che probabilmente passerà ancora molto tempo prima che Void appaia nella serie animata. Inoltre, con la lunghezza e l’intensità delle battaglie dell’arco di Garou, è possibile che sia necessaria una quarta stagione per concluderlo del tutto.

Una delle domande che si pongono i fan è se Saitama troverà mai un avversario all’altezza. Finora, nella serie animata, nessun nemico è riuscito nemmeno a scalfire il “Eroe per Divertimento”. Anche le creature più potenti dell’Associazione dei Mostri hanno fallito nell’impresa di ferirlo. Resta da vedere se la terza stagione porterà una svolta per i nemici o se Saitama continuerà la sua ricerca per trovare un degno sfidante.

Il futuro di One-Punch Man

Nonostante le frustrazioni attuali, il successo del franchise garantisce che One-Punch Man continuerà ad avere un impatto significativo nel panorama degli anime e dei manga. I fan sperano che il futuro della serie riservi sorprese emozionanti sia nell’anime che nel manga, mantenendo vivo l’entusiasmo per le avventure di Saitama e degli altri eroi.

