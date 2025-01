One Piece: Rufy potrebbe aver guadagnato un vantaggio su Barbanera

Mentre One Piece si addentra nella Saga Finale, è diventato sempre più chiaro che Rufy dovrà affrontare Barbanera a un certo punto, se non per l’ultimo Road Poneglyph, come vendetta per la morte di Ace. Detto questo, anche con il Gear Fifth a sua disposizione, è difficile dire se Rufy e i Cappelli di Paglia saranno davvero in grado di sconfiggere Barbanera e la sua ciurma di pericolosi utilizzatori di frutti del diavolo.

È interessante notare, tuttavia, che l’arco narrativo di Elbaf di One Piece potrebbe aver appena presentato a Rufy il vantaggio perfetto su Barbanera, con Loki che si sta rivelando il jolly per cambiare le sorti a favore dei Cappelli di Paglia. Il capitolo 1136 di One Piece vede Rufy, Zoro e Nami partire alla ricerca della chiave per liberare Loki dalle sue catene. Come da accordo tra Rufy e Loki nel capitolo 1131, quest’ultimo si è offerto di eliminare qualsiasi ciurma di pirati scelta da Rufy in cambio della sua liberazione, e con il trio di Cappello di Paglia pronto a onorare l’accordo, Loki potrebbe presto dover rispettare la sua parte dell’accordo, con Barbanera come scelta più probabile di Rufy.

Mentre le motivazioni del protagonista per la liberazione di Loki sono chiaramente legate a scoprire di più sulla posizione di Shanks, è probabile che Loki offrirà molto di più per la sua preziosa libertà di queste semplici informazioni. Se così fosse, con Law e Kid spazzati via, gli unici rivali rimasti sul cammino di Rufy verso il tesoro finale sono Shanks e Barbanera. Rufy non nutre chiaramente alcun antagonismo nei confronti di Shanks, ma desidera disperatamente incontrarlo di nuovo, rendendo Barbanera l’unica opzione se Rufy fosse costretto a scegliere una ciurma di pirati da far eliminare a Loki.

Sebbene Loki venga dipinto come un personaggio antagonista con la sua reputazione di “principe maledetto”, è importante notare che Rufy crede ancora fermamente che Loki sia una brava persona, rendendo più che probabile un’alleanza tra loro. L’istinto di Rufy non lo ha mai deluso prima e nonostante abbia sentito storie delle malefatte di Loki da bambino nell’ultimo capitolo, Rufy crede ancora fermamente nel personaggio di Loki e si fida che manterrà la sua parte dell’accordo.

L’unica domanda che rimane è se Loki sia davvero abbastanza potente da sconfiggere Barbanera. Finora, l’arco narrativo di Elbaf ha rivelato molto poco sui poteri di Loki, a parte il fatto che presumibilmente possiede un leggendario frutto del diavolo tramandato attraverso la famiglia reale di Elbaf.

E il capitolo 1136 rivela che la cattura di Loki sei anni prima è l’impresa che ha fatto guadagnare a Shanks un posto tra gli Imperatori del Mare. L’ultimo capitolo vede anche i due Cavalieri Sacri di Elbaf tentare di convincere Loki a unirsi ai loro ranghi, il che la dice lunga sulla sua forza.

Si può dire con certezza che, sebbene Loki debba ancora dimostrare di cosa è veramente capace, sarà sicuramente un alleato indispensabile se Rufy finirà davvero per liberarlo e guadagnarsi la sua lealtà.

Fonte – Comicbook