One Piece rivela un deludente aggiornamento sulla produzione del remake dell’anime

Il Jump Festa 2024 ha preso d’assalto il web annunciando un remake di One Piece da parte di WIT Studio che sarà trasmesso su Netflix. WIT Studio è uno degli studi di animazione più popolari del settore grazie a serie di spessore come L’Attacco dei Giganti e Moonrise di Netflix. Tuttavia, l’unico aggiornamento sul remake risale ad agosto 2024, quando Wit Studio ha condiviso una serie di splendidi sketch concettuali.

La serie televisiva di One Piece ha debuttato nel 1999, quindi le nuove generazioni non hanno seguito le avventure di Rufy dal principio. A tal proposito lo scopo di Wit Studio è di riadattare l’intera Saga dell’East Blue, in cui Rufy prende il mare e incontra Nami, Zoro, Sanji e Usopp. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento sulla produzione del remake di One Piece ha scoraggiato i fan.

Secondo l’affidabile insider pewpiece, alcuni addetti ai lavori suggeriscono che cu sarà da attendere a lungo per The One Piece di Wit Studio. Pare che Kyoji Asano, il character designer del remake di One Piece, ha dichiarato in un’intervista di aver disegnato alcune cut del remake proprio di recente. Chiaramente sta ancora lavorando attivamente, ma il ritmo è piuttosto lento. L’indiscrezione proviene da una fonte affidabile e non fa che deludere le aspettative generali dei fan.

Asano è conosciuto tra i fan per aver lavorato a L’Attacco dei Giganti nel 2013 e a Ghost in the Shell 2: Innocence nel 2004. Sarà anche il character designer della serie, quindi la sua ultima intervista conferma che stanno lavorando al remake.

L’industria degli anime è in continua crescita, dunque è comune per gli studi di animazione sgomitare tra tempi stretti e problemi di capacità. Wit Studio è uno di questi, considerando che ha dovuto rinunciare a L’Attacco dei Giganti e Vinland Saga perché non riusciva a lavorare a diversi progetti ambiziosi contemporaneamente.

Wit Studio, inoltre, ha impiegato sei anni per sviluppare la serie anime di Netflix, Moonrise. Annunciata inizialmente nel 2018, la produzione è iniziata intorno al 2021 e il prodotto finale è arrivato ad aprile del 2025. Dopo aver ceduto due dei progetti più importanti, lo studio di animazione giapponese ha una programmazione notevolmente più fluida per lavorare alla sua prossima serie.

Toei Animation lavora all’anime di One Piece dal 1999 e lo ha reso famoso in tutto il mondo. Tuttavia il problema principale della serie televisiva è il ritmo, ora peggiorato rispetto agli inizi. Di solito, un episodio racchiude tre o cinque capitoli, ma One Piece ne adatta solo uno perché sia ​​l’anime che il manga sono settimanali. Tuttavia, Wit Studio mira a risolvere questo problema nel remake.