One Piece: primo trailer della seconda stagione del live-action

La seconda stagione del live-action di One Piece è molto attesa da tutti i fan e finalmente Netflix ha rilasciato il primo imperdibile trailer che anticipa quello che bisognerà aspettarsi. Da quando ha debuttato l’anno scorso con la prima stagione, il live-action di One Piece ha riscosso uno dei successi più importanti nell’era moderna, dando nuova linfa vitale a questo tipo di medium.

One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione del live-action il prossimo anno, e i fan possono finalmente tuffarsi nel primo trailer visibile in fondo. Questa nuova stagione vede Rufy e la sua ciurma entrare ufficialmente nella Rotta Maggiore dopo tutti i guai che hanno causato nell’East Blue nella prima stagione. Questo vuol dire che i fan stanno per scoprire nuovi alleati, nemici, isole e molto altro in questa prossima fase del viaggio.

La seconda stagione di One Piece sarà disponibile su Netflix il prossimo anno, ma al momento non è ancora stata rivelata una data di uscita ufficiale. Il mangaka, Eiichiro Oda, ha precedentemente confermato che questa nuova stagione adatterà anche gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island tratti dal manga.

Inoltre si uniranno nuovi attori al cast della seconda stagione del love-action tra cui Mikaela Hoover nel ruolo di Tony Tony Chopper, Joe Manganiello che interpreterà Sir Crocodile, Lera Abova che sarà Nico Robin, Charitha Chandran nel ruolo di Vivi Nefertari, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Cobra Nefertari, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Werner Coetser e Brendan Murray rispettivamente nei ruoli di Dorry e Brogy, Callum Kerr sarà Smoker, Katey Sagal nei panni di Dr. Kureha e molti altri.

Con One Piece che ha concluso le riprese della seconda stagione del live-action all’inizio di quest’anno, è solo questione di tempo prima del suo ritorno su Netflix. Attualmente non si conoscono i potenziali piani futuri per la serie live-action oltre la seconda stagione, considerando che lo showrunner della prima, Matt Owens, ha abbandonato la serie nel mezzo della produzione della nuova stagione. Ma se questa dovesse riscuotere un importante successo, probabilmente l’asticella continuerà ad alzarsi. A supportare questa ipotesi ci pensa proprio il primo trailer, che anticipa una terza stagione “pronta a salpare molto presto”.