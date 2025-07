One Piece: Oda rivela alcune informazioni sui Nuovi Pirati Guerrieri Giganti

Il manga di One Piece è in corso sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha da quasi trent’anni, e nonostante sia trascorso tanto tempo, Eiichiro Oda è sempre in grado di intrattenere i fan di lunga data con storie adrenaliniche e commoventi allo stesso tempo. Basti pensare al falshback di Kuma nell’arco di Egghead, che ha contrapposto il caos degli scontri tra la ciurma di Rufy e i loro alleati contro gli Astri di Saggezza, al tragico passato di Kuma che ha commosso tutti i fan.

Dopo la conclusione dell’arco di Egghead, il primo arco narrativo della saga finale di One Piece, Oda ha dato il via all’arco di Elbaf. Finalmente, dopo tanti anni, Rufy e la sua ciurma sono riusciti ad arrivare all’isola dei Giganti.

Per quanto riguarda gli abitanti. i primi che i lettori di One Piece hanno conosciuto sono Dory e Brogy durante l’arco di Little Garden. Qui, i due Guerrieri Giganti hanno combattuto per oltre cento anni un duello mortale, diventando così rivali perenni. Tuttavia entrambi si considerano onorevoli compagni e fratelli d’armi. Ma con l’inizio dell’arco di Egghead, One Piece ha introdotto altri abitanti come Hajrudin, Jarl e Loki e Oda, con la pubblicazione del volume 112 del manga, ha rivelato alcune informazioni sui Nuovi Pirati Guerrieri Giganti.

Ogni nuovo volume di One Piece presenta la famosa rubrica SBS, che consente a tutti gli appassionati di fare le più svariante domande a Oda, il quale risponde spesso in modo poco serio. Si tratta però di uno spazio imperdibile per tutti i fan dato che il mangaka rivela dettagli non presenti nei capitoli del manga. E l’insider newworldartur ha condiviso sulla sua pagina X alcuni dettagli sui Nuovi Pirati Guerrieri Giganti di Elbaf presenti nell’ultimo SBS.

I pirati in questione sono Hajrudin, Stansen, Gerd, Goldberg e Road. Hajrudin è il capitano, è alto 2200cm, ha 81 anni e il suo cibo preferito sono le polpette. Stansen è il carpentiere della ciurma, è alto 1950 cm, ha 81 anni e ama raccogliere le razioni dei cambi di battaglia. Gerd svolge la funzione di medico, ha 75 anni, è alta 1700 cm e ama i macarons e gli hamburger. Per quanto riguarda Goldberg, lui è il cuoco della ciurma, è alto 210 cm e ha 63 anni. Adora l’arrosto di agnello. Infine c’è Road, il navigatore della ciurma, alto 2600 cm e coetaneo di Goldberg. Il suo cibo preferito è la torta di bacche.