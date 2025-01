One Piece – Netflix: Monkey D. Dragon entra in scena nella Stagione 2

La seconda stagione della serie live-action di One Piece targata Netflix si arricchisce con nuovi volti, inclusa l’attesissima introduzione di Monkey D. Dragon, il misterioso padre di Luffy. Confermato l’attore che interpreterà Dragon, insieme ad altri personaggi chiave che daranno vita alle prossime avventure dei Pirati di Cappello di Paglia.

Chi interpreterà Monkey D. Dragon?

Il ruolo di Monkey D. Dragon, figura enigmatica e leader dell’Armata Rivoluzionaria, sarà affidato a Rigo Sanchez, noto per i suoi ruoli in Outer Banks e Station 19. Dragon è uno dei personaggi più misteriosi dell’universo di One Piecee il suo debutto nella serie live-action è un segnale che Netflix sta puntando in alto per mantenere l’entusiasmo intorno alla sua produzione.

Anche se Dragon è apparso brevemente nel manga e nell’anime durante i primi archi narrativi, la sua presenza nella serie live-action potrebbe suggerire l’introduzione di storyline aggiuntive o di accenni alla sua missione rivoluzionaria, gettando luce su una parte fondamentale dell’universo creato da Eiichiro Oda.

Nuovi personaggi in arrivo

Oltre a Dragon, la seconda stagione vedrà l’introduzione di altri volti importanti. Tra i personaggi confermati troviamo:

Yonda Thomas nel ruolo di Igaram, fedele guardia del corpo della principessa Nefertari Vivi.

nel ruolo di Igaram, fedele guardia del corpo della principessa Nefertari Vivi. James Hiroyuki Liao nei panni di Ipponmatsu, il venditore di spade che aiuterà Zoro a ottenere nuove armi.

Questi personaggi si uniranno agli antagonisti già annunciati, tra cui Joe Manganiello come Crocodile e Charithra Chandran nei panni di Miss Wednesday.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2

La seconda stagione coprirà gli eventi di Drum Island e Little Garden, preparando il terreno per l’arco narrativo di Alabasta. Tuttavia, il cast di Chopper, il medico renna, non è stato ancora annunciato, lasciando i fan con un grande interrogativo.

Con l’espansione del cast e l’introduzione di personaggi centrali, Netflix dimostra il suo impegno nel rendere giustizia all’opera originale di Eiichiro Oda, continuando a conquistare i fan di One Piece.

Fonte Comic book – Twitter