One Piece: Luffy ottiene un vantaggio cruciale su Teach grazie a Loki

Mentre One Piece avanza verso il culmine della Final Saga, è ormai evidente che Luffy dovrà affrontare Blackbeard, sia per il controllo dell’ultimo Road Poneglyph, sia per vendicare la morte di Ace. Nonostante il potere di Gear Five, lo scontro con Blackbeard e la sua ciurma di utenti di frutti del diavolo è tutt’altro che semplice. Tuttavia, l’arco narrativo di Elbaf sembra offrire a Luffy un’arma inattesa: il principe Loki, che potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per ribaltare le sorti dello scontro.

Nel Capitolo 1136, Luffy, Zoro e Nami si dirigono alla ricerca della chiave per liberare Loki dalle sue catene. Secondo l’accordo stretto nel Capitolo 1131, Loki ha promesso di eliminare una ciurma pirata a scelta di Luffy in cambio della sua libertà. Con i tre membri della ciurma impegnati a mantenere la promessa, Blackbeard potrebbe essere la scelta più logica per Luffy, trasformando Loki in un alleato decisivo nella battaglia contro l’Imperatore.

Loki: l’alleato imprevisto per sconfiggere Barbanera

Sebbene Luffy sembri principalmente interessato a ottenere informazioni su Shanks liberando Loki, il principe potrebbe offrire molto di più per la sua libertà. Con Law e Kid ormai fuori gioco, le uniche minacce rimaste sulla strada di Luffy verso il tesoro finale sono Shanks e Blackbeard. Considerando il profondo rispetto e il desiderio di rincontrare Shanks, Blackbeard rimane l’unico nemico naturale per sfruttare l’aiuto di Loki.

Nonostante la reputazione di Loki come “principe maledetto”, Luffy continua a fidarsi di lui, ignorando le voci sui suoi misfatti passati. La fiducia istintiva di Luffy si è rivelata fondata molte volte in passato, e potrebbe portare a un’alleanza improbabile ma potente con il principe di Elbaf.

I poteri segreti di loki: un’arma contro Teach?

Resta da vedere se Loki sia davvero abbastanza forte da affrontare Blackbeard. Finora, l’arco di Elbaf ha svelato poco sui suoi poteri, a parte il fatto che possiede un leggendario frutto del diavolo tramandato nella famiglia reale di Elbaf. Tuttavia, la sua forza è suggerita dalla sua cattura, che sei anni fa valse a Shanks il titolo di Imperatore dei Mari. Inoltre, due Cavalieri Sacri tentano di reclutare Loki nel Capitolo 1136, un ulteriore indizio del suo enorme potenziale.

Anche senza una dimostrazione completa delle sue capacità, Loki sembra destinato a diventare un alleato prezioso se Luffy riuscirà a liberarlo e guadagnarsi la sua lealtà. Con ogni probabilità, i prossimi capitoli approfondiranno il suo personaggio, portando a un classico ribaltamento delle aspettative tipico di One Piece.

L’arco di Elbaf sta per rivelare sviluppi cruciali che potrebbero cambiare radicalmente le sorti della ciurma di Luffy e il destino del mondo dei pirati.

