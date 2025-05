One Piece: l’anime svela il vero potere del Frutto di Bonney

Uno dei personaggi da non sottovalutare dell’arco di Egghead di One Piece è Jewelry Bonney, con l’anime che ha messo il personaggio e membro della Peggiore delle Generazioni al centro dell’attenzione. L’ultimo arco narrativo non ha solo rivelato la sorprendente connessione di Bonney con Bartholomew Kuma, ma anche maggiori dettagli su Bonney stessa e sui suoi singolari poteri del frutto del diavolo. Infatti, l’ultimo episodio di One Piece ha mostrato una nuova caratteristica del frutto Age-Age di Bonney, e potrebbe essere la sua abilità più terrificante.

Nell’episodio 1128 di One Piece, Bonney si ritrova alle strette contro il Vice Ammiraglio Pomsky e da diversi altri della Marina nella Fabriofase, quando utilizza una nuovissima abilità del frutto del diavolo chiamata “NDE”. Sebbene non sia specificato nell’anime, il nome completo di questa abilità è Esperienza di Pre-Morte. Come suggerisce il nome, questa spaventosa abilità induce i bersagli a sperimentare una sorta di finta morte per una frazione di secondo. Nell’ultimo episodio, Bonney colpisce diversi marinai con questa abilità, facendo appassire momentaneamente i loro corpi fino a farli diventare scheletri.

Come rivelato nella famosa rubrica SBS del volume 107 di One Piece in precedenza, il frutto del diavolo di Bonney le conferisce poteri che le permettono essenzialmente di manipolare l’età di oggetti e persone intorno a lei, inclusa se stessa. Per quanto semplice possa sembrare, il frutto del diavolo di Bonney si è rivelato molto creativo sia dentro che fuori dal combattimento, e sebbene gli effetti del frutto del diavolo sugli esseri viventi non siano permanenti, l’ultimo episodio dimostra quanto siano letali i poteri del Frutto Age-Age.

Sebbene non sia chiaro se l’Esperienza di Pre-Morte induca semplicemente i suoi bersagli ad avere allucinazioni di morte, il principio di base del frutto del diavolo di Bonney implica che questo possa invecchiare i bersagli fino a portarli a una pseudo morte.

L’episodio 1128 rappresenta la prima volta in cui Bonney utilizza questa abilità, non è escluso che mostrerà ai fan altre abilità inedite del Frutto del Diavolo. Questo è supportato dal fatto che il caos è pronto a scatenarsi su Egghead dopo l’arrivo di Saint Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza.