One Piece: l’anime anticipa una toccante reunion tra due personaggi

L’anime di One Piece, con la seconda parte dell’arco di Egghead, si sta concentrando su Kuma, ex membro della Flotta dei Sette in precedenza schiavo dei Draghi Celesti e poi trasformato in un Pacifista. Kuma appartiene a una stirpe speciale, che verrà svelata più avanti in questo arco narrativo.

Inizialmente presentato come nemico della Ciurma di Cappello di Paglia negli archi narrativi di Thriller Bark e dell’Arcipelago Sabaody, si è rivelato poi essere un alleato. Kuma ha rischiato tutto per proteggere la Thousand Sunny durante i due anni in cui la Ciurma protagonista si è allenata su isole diverse. Si è anche scoperto che ha allontanato lui intenzionalmente tutti i membri dell’equipaggio per salvarli.

Sebbene l’Esercito Rivoluzionario lo abbia salvato da Marijoa durante il Reverie, Kuma vi ha fatto ritorno nonostante la sua coscienza sia stata cancellata da Vegapunk. Essendo diventato un Pacifista, Kuma non dovrebbe essere in grado di agire in modo indipendente, ma l’arco di Egghead rivela che ha scalato la Red Line solo per raggiungere Marijoa. In questo modo ha dimostrato quanto sia determinato e disperato a cercare qualcuno. Non appena arrivato, le guardie hanno iniziato ad attaccarlo e persino Akainu ha cercato di fermarlo.

Nell’episodio 1126 di One Piece, Kuma cerca qualcuno a Marijoa prima che Akainu tenti di fermarlo. Akainu ha sentimenti contrastanti al riguardo e desidera solo che Kuma rimanga fermo, dato che è già un Pacifista. Tuttavia, sa che è meglio distruggerlo completamente, dato che non è possibile controllarlo. Nonostante Kuma subisca diverse ferite, riesce a fuggire.

In un’isola in fiamme nel Nuovo Mondo, incontra Bonney, che si rifiuta di credere che suo padre si sia offerto volontario per diventare un’arma vivente per il Governo Mondiale. Durante l’Incidente di Reverie, quando l’Esercito Rivoluzionario invase Marijoa, anche Bonney si diresse verso la Terra Santa. Scoppiò in lacrime dopo il trattamento terribile che i Draghi Celesti avevano riservato a Kuma. Da tempo cercava di localizzarlo e salvarlo. In effetti, il vero motivo per cui era arrivata su Egghead era proprio trovare Vegapunk e scoprire cosa fosse successo a suo padre.

L’anime ha già svelato il passato di Kuma attraverso i ricordi che Vegapunk gli aveva estratto prima della transizione. La verità potrebbe essere un po’ troppo tragica da gestire per Bonney la quale, tuttavia, è determinata ad arrivare in fondo alla questione. Mentre padre e figlia continuano a combattere i loro nemici per riunirsi, i fan potranno assistere alla loro possibile riunione prima di quanto si possa immaginare. L’arco narrativo dell’Incidente di Egghead approfondirà il passato di Kuma nel mezzo della battaglia.