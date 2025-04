One Piece: l’anime anticipa il potere distruttivo di uno dei Cinque Astri

La saga finale di One Piece inizia con lo sconvolgente arco narrativo dell’incidente di Egghead. Dopo circa dieci anni, Eiichiro Oda ha finalmente presentato Vegapunk, il più grande scienziato del mondo che lavora per il Governo Mondiale. Adesso però è diventato il bersaglio del Governo per via delle sue ricerche sul Secolo del Grande Vuoto. Rufy e il suo equipaggio decidono di aiutarlo, ma il vero scontro inizierà quando l’Ammiraglio Kizaru si troverà faccia a faccia con Rufy. Tuttavia, un altro nemico che scatenerà il suo potere devastante sarà uno dei Cinque Astri di Saggezza. Si tratta di Saint Jaygarcia Saturn, introdotto per la prima volta nell’arco narrativo di Jaya.

Considerando il rango di Saturn, non sorprende che si sia rivelato un personaggio estremamente potente. Il manga aveva già anticipato molto su di lui nella prima parte dell’arco di Egghead, e ora che l’anime è tornato lo vedremo finalmente in azione. Il vero scontro nell’arco narrativo di Egghead sarà molto più brutale di quanto visto finora. Come suggerisce l’episodio 1124, Saturn sarà uno dei personaggi più importanti dell’arco narrativo. Tuttavia, ciò che lo rende davvero pericoloso non è solo la sua forza fisica, ma qualcosa di molto più malvagio.

Saturn e gli altri Astri collaborano durante il loro soggiorno nella Terra di Marijoa. Non capita spesso che scendano nel mondo inferiore, ma ogni volta che lo fanno, significa che la situazione è estremamente disperata. L’ultima volta risale al tragico Incidente di Ohara, dove il Governo Mondiale ha affondato un’intera isola. Ognuno di queste figure autoritarie è estremamente crudele e quasi disumano.

Sono anche al servizio diretto di Im, il misterioso sovrano del mondo. Tra loro, Saturn è chiaramente quello che appare più spesso. Considerando la sua posizione, non sorprende che debba prendere decisioni crudeli. Ora che l’Isola di Egghead è sotto assedio, la vita di diversi Marine è in pericolo, incluso il Cipher Pol. Tuttavia, Saturn ha appena chiarito che non ha intenzione di dare loro la priorità rispetto ai loro obiettivi. Le tre cose da proteggere sull’isola sono la sicurezza di York, la Punk Records e la centrale elettrica che crea la Mother Flame.

Gli Astri hanno bisogno di questa arma devastante che ha letteralmente cancellato il Regno di Lulusia. Tuttavia, ciò che è davvero sconcertante è come Saturn veda tutti gli altri, compresi i suoi subordinati e nemici, come nient’altro che insetti. La capacità di Saturn di scartare gli altri per raggiungere i suoi obiettivi è l’essenza di un villain davvero malvagio, il che lo rende ancora più terrificante.