One Piece: la seconda stagione del live-action sarà più “dark” della prima

Tutti gli appassionati di One Piece attendono con ansia il ritorno del live-action con la seconda stagione in arrivo in Netflix. Saranno tante le novità, a partire dai nuovi volti che interpreteranno i personaggi più amati della serie, tra cui Tony Tony Chopper. Ma oltre a questo, la prossima serie di episodi non sarà tutta rose e fiori. Infatti la ciurma di Rufy incontrerà diversi nemici e in una nuova intervista, l’attore che interpreterà Mr. 3, David Dastmalchian, ha accennato a una seconda stagione molto più dark.

Dastmalchian ha parlato del suo ruolo, del suo amore per One Piece e di come la seconda stagione sarà più oscura rispetto alla prima. “Posso essere il signor Galdino. Posso essere Mr. 3. È pazzesco. One Piece è una cosa seria a casa mia. Mio figlio ha letto tutti i volumi del manga. Abbiamo guardato la serie televisiva e il live-action è incredibilmente ben fatto rimanendo molto fedele alle idee originali di Oda. Cosa succede quando i pirati di Cappello di Paglia si presentano a Little Garden e come Mr. 3 si reca sul posto per occuparsi di loro? È spaventoso in un modo mai visto nella prima stagione. Molto violento. Immagini incredibili.”

Uno dei maggiori ostacoli per Rufy nella prossima seconda stagione sarà la Baroqueworks, l’organizzazione guidata dal malvagio Crocodile. Ogni membro di questo gruppo di criminali ha poteri unici e Mr. 3 ha la capacità di controllare e creare la cera, il che lo rende un serio problema per la Ciurma di Cappello di Paglia. Dato che Dastmalchian è un grande fan della serie e ha una precedente esperienza nell’interpretare personaggi malvagi, l’attore sembra la scelta giusta per interpretare Mr. 3.

Riguardo l’attesa data di uscita della seconda stagione del live-action, al momento Netflix non ha ancora rivelato informazioni. Tuttavia è confermato che arriverà sul piccolo schermo nel 2026 e che adatterà gli archi di Little Garden, Loguetown, Drum Island e altri. Chi ha seguito il manga, sa che la posta in gioco per i pirati sarà alta in generale, poiché i nemici che incontreranno potrebbero mettere in ombra Arlong in termini di minaccia.