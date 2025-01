One Piece: la profezia dell’Isola degli Uomini Pesce riguarda davvero Rufy?

Sebbene la storia di One Piece abbia fatto molta strada da quando ha debuttato, un mistero che risuona costantemente tra i fan fino ad oggi è la profezia della distruzione dell’isola degli Uomini Pesce. Tra le varie rivelazioni del manga, questa profezia deve ancora ricevere un chiarimento generale.

E l’ultimo arco di One Piece attualmente in corso, porta una possibilità piuttosto interessante, suggerendo che la profezia di Madam Sharley potrebbe non riguardare nemmeno il Dio del Sole Nika, ma qualcun altro.

LEGGI ANCHE:



Dynit annuncia Let Me Eat Your Pancreas e molto altro nelle sale italiane

One Piece ha appena sorpreso i fan con ancora più informazioni sull’enigmatico dio del sole Nika, approfondendo ulteriormente il mistero. L’ultimo capitolo dell’Arco di Elbaf di One Piece anticipa che Nika potrebbe non essere così magnanimo come molti credono che sia, creando alcuni interessanti parallelismi tra Rufy e Loki di conseguenza.

Il capitolo 1136 di One Piece introduce un interessante divario nell’opinione di Nika, con alcuni che credeno che sia un dio della distruzione piuttosto che alla liberazione. Come spiega Jarul, gli antichi testi di Harley di Elbaf rivelano che Nika è strettamente legato ai due casi in cui il mondo è stato distrutto in passato, associando così Nika a tempi di grande turbolenza. Le molte interpretazioni dei testi di Harley molto probabilmente portano a questa considerazione che circonda Nika.

Entrambe queste versioni di Nika sembrano essere attualmente personificate da Loki e Rufy, con il pirata dal cappello di paglia che rappresenta la libertà e la liberazione mentre Loki rappresenta il caos e la distruzione. In effetti, anche nella sua introduzione nel capitolo 1130, Loki si presenta come Dio del Sole che metterà al fine al mondo. In tal caso, la profezia della signora Sharley sulla distruzione dell’isola degli Uomini Pesce potrebbe essere legata a Loki. Come rivela il capitolo 610, Sharley prevede un essere umano con un cappello di paglia che porterà in rovina l’isola degli Uomini Pesce, anche se deve ancora essere confermato chi sarà questo individuo.

È possibile che le azioni di Loki provochino invece la distruzione dell’isola con Rufy ritenuto responsabile per averlo liberarlo dalle catene. È interessante notare che l’ultimo capitolo di One Piece vede anche Loki mostrare un forte disgusto per i draghi celesti e forse questo odio nei confronti del mondo nobili e Marijoa, è ciò che inavvertitamente finisce per causare danni all’isola degli Uomini Pesce.

Fonte – Comicbook