One Piece: il manga torna a rispettare il programma di pubblicazione

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece è partito in modo sorprendente, ma le continue pause hanno rallentato parecchio i progressi. Dopo la fine delle vacanze, i fan hanno notato che il franchise era nel suo periodo più noioso della storia. Tuttavia, il manga è tornato in pista dopo il capitolo 1136. One Piece ha iniziato ad andare in più pause inaspettate durante la produzione degli adattamenti live-action. Dopo che la prima stagione è diventata una sensazione globale nel 2023, il manga è tornato al suo programma prima che iniziassero le riprese della seconda stagione. Come direttore esecutivo dello show, Oda è spesso impegnato con la serie. A parte questo, ha anche bisogno di pause per riposare.

Sebbene il manga abbia pubblicato meno capitoli negli ultimi mesi, i fan sono di supporto a Oda come sempre. Dopo il capitolo 1136, One Piece pubblicherà i successivi due capitoli ogni settimana consecutiva senza pause. Le informazioni sono state riportate da un famoso account @pewpiece, una fonte comune per le fughe di notizie sui manga di One Piece, e probabilmente provengono dal famoso programma annuale di date di uscita di One Piece di claystage.com per il 2025. L’ultima volta che abbiamo avuto capitoli consecutivi è stato a ottobre, con le uscite dei capitoli 1128, 1129 e 1130. Il manga si sta attualmente concentrando sul sosia di Shanks e Gunko. I fan possono aspettarsi emozionanti colpi di scena nei prossimi capitoli, poiché potremmo scoprire di più sul sosia di Shanks.

Dopo l’arrivo dell’equipaggio su Elbaf, i Giants organizzano un banchetto celebrativo per accoglierli. Robin e Saul si riuniscono dopo 22 anni dal tragico incidente di Ohara. Il manga presenta anche il principe Loki, che viene crocifisso negli inferi per aver ucciso suo padre, il re Herald. I giganti spiegano che Loki ha sempre causato caos nei loro villaggi. Tuttavia, ha finalmente oltrepassato il limite dopo aver ucciso suo padre per ottenere un potente frutto del diavolo.

Non sono riusciti a catturarlo dopo che è fuggito nell’oceano, ma Shanks lo ha raggiunto. In mezzo ai festeggiamenti, Elbaf sta affrontando la sua più grande minaccia di sempre. Due Cavalieri Sacri si infiltrano negli inferi per reclutare Loki, il Principe Maledetto di Elbaf. Loki è facilmente il gigante più forte, ma ricevere un’offerta per diventare un Cavaliere Sacro, una posizione riservata solo ai Nobili del Mondo, la dice lunga sulla sua forza.

Tuttavia, anche se Loki avrebbe potuto facilmente scappare con il loro aiuto, li rifiuta. Il Principe prende anche in giro i Draghi Celesti di fronte a Gunko e al sosia di Shanks. I prossimi capitoli esploreranno la situazione negli inferi. Potremmo presto scoprire di più sul sosia di Shanks. Dato il suo odio per i Nobili del Mondo, Loki probabilmente continuerà a respingerli e provocarli ulteriormente.

Nel frattempo, gli Holy Knights potrebbero avere un obiettivo più grande della semplice cattura di Loki. Il Governo Mondiale ha sempre voluto Elbaf, il paese più forte del mondo, dalla loro parte. Mentre Luffy e gli altri non sono a conoscenza della situazione, non passerà molto tempo prima che le notizie arrivino nel Mondo del Sole, il luogo in cui si trovano tutti i villaggi di Elbaf. L’arco si concentra anche sulla tradizione di Nika che i fan attendevano con ansia.

Fonte – Comicbook